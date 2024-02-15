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сегодня, 13:53

Турецкие производители заявили о готовности нарастить поставки цветов в РФ

Экспорт турецких декоративных растений в Россию превысил 5,6 миллиона долларов в 2023 году, Анкара намерена и в текущем году наращивать продажи на российском рынке.

Турецкие производители цветов заявили о готовности увеличить поставки в Россию. Об этом рассказал заместитель председателя правления Союза производителей декоративных растений (SÜSBIR) республики Ахмет Дюндар, - пишет Lenta.ru.

Объем экспорт этого вида продукции из Турции в РФ в 2023 году вырос до 5,6 миллиона долларов по сравнению с 4,3 миллиона долларов годом ранее, - отметил он.

"Турецкие производители декоративных растений намерены и в 2024 году наращивать продажи на этом рынке", — сообщил Дюндар. По его словам, в России отмечается высокий спрос на цветы, в частности, красные гвоздики и розы, и для Турции это важный рынок.

Дюндар пояснил, что производство декоративных растений в Турции в прошлом году увеличилось по сравнению с 2022 годом. "Продажи из нашей страны ускорились…. Нам необходимо увеличить объемы производства", - заявил он.

Поставки турецких цветов могут заменить на отечественном рынке гвоздики и розы из Эквадора, поступавшие в страну через Евросоюз. Россельхознадзор ввел ограничения на импорт эквадорских гвоздик с 9 февраля из-за якобы обнаружения в них вредителя, калифорнийского цветочного трипса. Позднее ведомство ужесточило контроль за ввозом в Россию роз из Эквадора и Нидерландов. В Россельхознадзоре отметили, что нарушения фитосанитарных требований в их поставках с начала года "приняли системный характер".
цветы
Турция
экономика
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