Устроивший стрельбу и резню на улице Свиридова 39-летний липчанин получил семь лет колонии
Происшествия
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сегодня, 13:41
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Устроивший стрельбу и резню на улице Свиридова 39-летний липчанин получил семь лет колонии
Мужчине вынесен приговор за покушение на убийство.
Подсудимый выпивал в компании в своей квартире по улице Свиридова и поссорился с 32-летним гостем. В ходе конфликта мужчина достал складной нож, подошёл к сидящему на стуле знакомому и пырнул его клинком в левое бедро, после чего отошёл в сторону. Затем пустил в ход кулаки и нанёс потерпевшему удар по лицу, от которого тот упал на пол. А когда гость испугался за свою жизнь и выбежал из квартиры, на лестничном марше 13-го этажа хозяин квартиры не менее шести раз выстрелил в него из травматического пистолета модели «П-М17Т» калибра 9 миллиметров.
Потерпевшего, и то как он получил огнестрельные ранения, записали установленные в доме камеры наблюдения. 24 октября в 02:51 одна из камер зафиксировала, как в лифт заползает окровавленный мужчина.
На записи чётко видны глубокое пулевое ранение на его левом боку, повязка на левой ноге, окровавленные тело и лицо. Другая камера, в 02.47, записала, как он получил пулевое ранение.
Судмедэксперты диагностировали у потерпевшего проникающее ранение в межреберье и оскольчатый перелом ребра, ранение лёгкого, ушиб сердца, раны на подмышечной линии и на левом бедре и другие травмы. Здоровью потерпевшего был причинён тяжкий вред. Но благодаря своевременно оказанной медицинской помощи угроза его жизни миновала.
«Вину подсудимый не признал, выдвинув свою версию о произошедшем. Но его доводы были опровергнуты собранными доказательствами, в числе которых показания свидетелей, результаты следственных действий и судебных экспертиз, что позволило суду вынести обвинительный приговор», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.
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