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сегодня, 13:12
В Белгороде в результате ракетного удара повреждено здание ТЦ и школы
В Белгороде под ракетный удар попал торговый центр "Князь Владимир". Здание школы № 42 на улице 60 лет Октября также пострадало в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду.
Во время атаки оказались повреждены один из торговых центров на Харгоре и дома в частном секторе.
Здание школы № 42 на улице 60 лет Октября пострадало в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду, - сообщает Телеграм-канал Shot.
Также серьезные повреждения получил торговый центр.
Baza утверждает, что также был зафиксирован прилет по стадиону школы на Спортивной улице в Белгороде.
Двое мужчин погибли на входе в обстрелянный ТЦ – обломок ракеты упал, когда они заходили в здание.
Также телеграм-каналы сообщают о звуках взрывов в Губкине Белгородской области.
Двое детей погибло при ракетном ударе по Белгороду, один из них — младенец, который был в коляске, - сообщает источник SHOT. Предварительно, он находился рядом со школой.
Четырнадцать реактивных снарядов РСЗО M-70 "Вампир" были уничтожены средствами ПВО над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о запуске сигнала ракетной опасности в Белгороде и его пригороде.
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