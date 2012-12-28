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Происшествия
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сегодня, 13:05
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50-летняя липчанка перевела мошенникам почти шесть миллионов рублей
Женщина с ноября под руководством незнакомцев пыталась заработать на инвестициях.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по липецкой области, липчанка играла на бирже под чётким руководством незнакомцев. Но 11 февраля инвестор наконец-то одумалась, а 14 февраля пришла в полицию. В общей сложности женщина потеряла 5 925 000 рублей.
А 63-летней женщине позвонили «сотрудники ФСБ» и под предлогом отмены незаконно оформленных кредитов выманили у потерпевшей 140 тысяч рублей. Эти деньги женщина взяла в кредит и с полудня до позднего вечера перевела мошенникам через банкоматы.
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