50-летняя липчанка перевела мошенникам почти шесть миллионов рублей

Женщина с ноября под руководством незнакомцев пыталась заработать на инвестициях.

14 февраля в полицию обратилась 50-летняя липчанка, которая с ноября прошлого года пыталась заработать на инвестиционной площадке и перевела мошенникам сначала 2 225 000 рублей, а потом ещё 3 700 000 рублей.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по липецкой области, липчанка играла на бирже под чётким руководством незнакомцев. Но 11 февраля инвестор наконец-то одумалась, а 14 февраля пришла в полицию. В общей сложности женщина потеряла 5 925 000 рублей.А 63-летней женщине позвонили «сотрудники ФСБ» и под предлогом отмены незаконно оформленных кредитов выманили у потерпевшей 140 тысяч рублей. Эти деньги женщина взяла в кредит и с полудня до позднего вечера перевела мошенникам через банкоматы.