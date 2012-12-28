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сегодня, 13:05
8

50-летняя липчанка перевела мошенникам почти шесть миллионов рублей

Женщина с ноября под руководством незнакомцев пыталась заработать на инвестициях.

14 февраля в полицию обратилась 50-летняя липчанка, которая с ноября прошлого года пыталась заработать на инвестиционной площадке и перевела мошенникам сначала 2 225 000 рублей, а потом ещё 3 700 000 рублей.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по липецкой области, липчанка играла на бирже под чётким руководством незнакомцев. Но 11 февраля инвестор наконец-то одумалась, а 14 февраля пришла в полицию. В общей сложности женщина потеряла 5 925 000 рублей.

А 63-летней женщине позвонили «сотрудники ФСБ» и под предлогом отмены незаконно оформленных кредитов выманили у потерпевшей 140 тысяч рублей. Эти деньги женщина взяла в кредит и с полудня до позднего вечера перевела мошенникам через банкоматы.
мошенничество
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
Не зря
18 минут назад
Про "Буратино" Сказку пусть перечтитает.
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Шаман
сегодня, 14:23
Любишь медок, полюби и холодок.
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Люди
сегодня, 13:55
потеряли мозги из-за денег ! Эти люди живут по принципу ,или пан ,или пропал ! А виной всему капитализм ,с его жаждой наживы любыми путями !
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Лиза
сегодня, 13:34
Ну откуда у дураков такие деньги?
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Оттуда
сегодня, 13:57
Да кредиты это...
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Ч
сегодня, 13:28
Я " поздравляю " её с первым успехом !
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мысли в слух
сегодня, 13:19
Живут же люди . Позавидуешь аж. Такими деньгами раскидываются без всякого сожаления. А ещё говорят: работы нет нормальной , зарплаты нищенские!. . А мошенников кормят днями-ночами
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Откуда
сегодня, 13:14
у них эти мильйоны, зарплаты в Липецке 30-40 тыщ, позорище!
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