Устроивший стрельбу и резню на улице Свиридова 39-летний липчанин получил семь лет колонии
Общество
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сегодня, 12:03
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В пятницу в школу можно не идти
Для детей, которые останутся дома, будут организованы занятия в дистанционном формате.
Для детей, которые останутся дома, будут организованы занятия в дистанционном формате. Классные руководители доведут соответствующую информацию до родителей.
Напомним, в Липецке можно не ходить в школу со вторника, 13 февраля. Причина свободного посещения — ледяной дождь и гололед.
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