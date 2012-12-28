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2478
сегодня, 12:03
20

В пятницу в школу можно не идти

Для детей, которые останутся дома, будут организованы занятия в дистанционном формате.

В пятницу, 16 февраля по причине неблагоприятных погодных условий в школах Липецка продолжится свободное посещение. Об этом сообщает пресс-служба администрации Липецка. 

Для детей, которые останутся дома, будут организованы занятия в дистанционном формате. Классные руководители доведут соответствующую информацию до родителей.

Напомним, в Липецке можно не ходить в школу со вторника, 13 февраля. Причина свободного посещения — ледяной дождь и гололед. 
школа
образование
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Комментарии (20)

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Как гость
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Сначала новые
Липчанка
10 минут назад
А условия проведения дистанционного обучения в школах есть?
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Партработник
сегодня, 14:47
Предлагаю эту практику распространить на работников обкома.
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гостья
сегодня, 14:45
14школа - не проводятся дистанционно занятия, делайте дз сами из электронного дневника
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Сав
сегодня, 14:30
Давайте, все сидим дома. Школы закрыть,дороги тоже чистить не нужно всё будет хорошо. Главное чтобы деньги шли в бюджет. А там им найдут применение.
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Ник
сегодня, 13:19
35 лет назад 15 февраля из Афганистана ушла Советская Армия.
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Гость
сегодня, 13:13
В этом году ВСЁ оставляет желать лучшего. Тротуары не посыпаны (в некоторых селах посыпают только основные дороги, на остальных, видимо, люди не живут, не работают, дети в школу не ходят), дворы не чищены, дороги разбиты - латают частями, через одну рытвину. Трасса Липецк-Елец разбита практически вся. Мусор вывозят раз в неделю (в лучшем случае). Кто-нибудь собирается контролировать все ответственные службы нашего города?
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41 школа
сегодня, 13:13
О каких дистанционных занятиях идет речь. Никто их не проводит, * все на родителей.
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35 школа
сегодня, 13:12
До 35 школы только на коньках! Другого выхода у детей нет! Да и на территриии школы ни снег не убирали, ни песком теперь не посыпали!!!
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Гость
сегодня, 13:09
В этом году ВСЁ оставляет желать лучшего. Тротуары не посыпаны (в некоторых селах посыпают только основные дороги, на остальных, видимо, люди не живут, не работают, дети в школу не ходят), дворы не чищены, дороги разбиты - латают частями, через одну рытвину. Трасса Липецк-Елец разбита практически вся. Мусор вывозят раз в неделю (в лучшем случае). Кто-нибудь собирается контролировать все ответственные службы нашего города?
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Мама Оля
сегодня, 13:06
Правильно!!! Зачем снег зимой чистить? Песком вокруг школы посыпать?-дворника же ПО ФАКТУ НЕТ, а штат в укомплектован (за него просто кто-то зарплату получает). Хоть администрация хорошо читала нашу классику "Мёртвые души". Дочка в 10 классе. Всю неделю ходит к репетиторам через весь город в гололёд!!!! И ПОФИГ ШКОЛЕ где она упадёт и как ЕГЭ сдавать будет!!!! Главное, что у нас оранжевый уровень безопасности все 10 лет!!!!
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