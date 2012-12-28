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сегодня, 12:16
ЦБ РФ не рассматривает криптовалюты как платёжное средство в России
Центробанк не рассматривает криптовалюты как платёжное средство на территории России.
По ее словам, инвестирование возможно, как мы с вами знаем, но здесь стоит вопрос способности адекватно оценить инвестором те риски, которые он на себя принимает в ожидании высокой доходности, - передает РБК.
По наблюдениям регулятора, растет количество нелегальных участников финансового рынка, которые используют криптотематику. В отчете Банка России о противодействии нелегальной деятельности на финансовом рынке сообщается, что почти все пирамиды и нелегальные брокеры в 2023 году предлагали вложения во внутренние токены или принимали взносы в криптовалюте.
В 2023 году регулятор выявил более 5,7 тыс. компаний, проектов и индивидуальных предпринимателей с признаками нелегальной деятельности, в том числе с признаками финансовых пирамид. Это на 15,5% больше, чем годом ранее, но "срок жизни" таких проектов стал короче, а "средний чек" уменьшился, - говорится в материалах ЦБ.
Зампред ЦБ отметила рост использования криптовалюты для инвестирования, трансграничных и внешнеэкономических расчетов по сравнению с прошлыми годами. Однако, по ее словам, доля таких операций во всем легальном российском финансовом рынка невелика.
"Если иметь в виду прямую покупку криптовалюты через иностранные криптобиржи, то на сегодняшний день мы оцениваем вовлеченность банковского сектора в такого рода операции как невысокую", — сказала Полякова.
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