В России
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40 минут назад
В Курской области после атаки дрона загорелась нефтебаза
Губернатор Курской области Роман Старовойт опубликовал в своем Telegram-канале видео с места тушения пожара на нефтебазе, которая вспыхнула после атаки украинского беспилотника.
На месте происшествия по повышенному номеру работают пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Курской области и аварийно-спасательной службы комитета региональной безопасности Курской области, - говорится в сообщении.
Он также сообщил, что для тушения привлекаются пожарные поезда. На месте работают 165 человек и 35 единиц техники.
СМИ сообщают, что локализовано возгорание одного из резервуаров объемом 400 кубометров, горят еще два резервуара объемом 1 тыс. и 400 кубометров. Источник в экстренных службах сообщил, что после атаки дрона на нефтебазе также частично разрушены две цистерны, - передает РБК.
Предполагаемым объектом, который пострадал от пожара, является нефтебаза Полевая, - писал телеграм-канал 112. По его данным, после атаки двух беспилотников на территории предприятия загорелись три резервуара с бензином, один из которых частично обрушился.
Согласно данным Neftegaz, нефтебаза принадлежит ООО "Нефтебаза Полевая". По объему резервуарной емкости относится к классу IIIб (совокупная емкость 2-10 тыс. куб. м при объеме резервуара до 2 тыс. куб. м). Объем резервуарного парка атакованной нефтебазы составляет порядка 7 тыс. куб. м, а число резервуаров достигает 16.
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