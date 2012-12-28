Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
С новых многоэтажек Липецка слетает облицовочная кладка
Общество
С кого требовать деньги, если вы получили травму на скользкой улице
Общество
На лабутенах, ах, с тяжелым ломиком в руках!
Общество
Машина ГБР залетела на снежный отвал
Происшествия
Липецкая вечЁрка: по городу на коньках, проблемы с лифтами и жизнь за счет маркетплейсов
Общество
И в школу не пойдем: дистанционное обучение по желанию продлено и на завтра
Общество
«Что нам снег, что нам зной»: липчане в очередной раз возмущаются из-за ямочного ремонта
Общество
Третий участок ОЭЗ «Липецк» разместится на Тракторном
Экономика
Велика Россия, а снег кидать уже некуда
Общество
36-летняя липчанка перевела мошенникам 735 000 рублей
Происшествия
Читать все
На улице Хренникова лопнул водовод диаметром 450 миллиметров
Общество
Из Комсомольского пруда вывезли почти 400 грузовиков ила
Общество
Из-за гололеда в школы на окраинах Липецка ходит меньше учеников, чем в центре города
Общество
Сегодня в Липецке: наши люди не завистливы, но не любят, когда коллегам платят больше
Общество
4-летняя девочка и 67-летний водитель грузовика пострадали в дорожных авариях
Происшествия
33-летняя липчанка попалась на закладке с 54 свёртками наркотиков
Происшествия
Липецкстат: траты липчан на платные услуги за год выросли на 0,3%
Экономика
52-летнюю ельчанку судят по обвинению в краже 90 000 рублей из сумки в аптеке
Происшествия
Двое мужчин погибли в пожарах за минувшие сутки
Происшествия
В зефире для осужденного нашли две сим-карты и флешку
Происшествия
Читать все
В России
51
40 минут назад

В Курской области после атаки дрона загорелась нефтебаза

Губернатор Курской области Роман Старовойт опубликовал в своем Telegram-канале видео с места тушения пожара на нефтебазе, которая вспыхнула после атаки украинского беспилотника.

В Курском районе продолжается ликвидация пожара после последствий атаки со стороны ВСУ, - написал в своем Телеграм-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.

На месте происшествия по повышенному номеру работают пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Курской области и аварийно-спасательной службы комитета региональной безопасности Курской области, - говорится в сообщении.

Он также сообщил, что для тушения привлекаются пожарные поезда. На месте работают 165 человек и 35 единиц техники.

СМИ сообщают, что локализовано возгорание одного из резервуаров объемом 400 кубометров, горят еще два резервуара объемом 1 тыс. и 400 кубометров. Источник в экстренных службах сообщил, что после атаки дрона на нефтебазе также частично разрушены две цистерны, - передает РБК.

Предполагаемым объектом, который пострадал от пожара, является нефтебаза Полевая, - писал телеграм-канал 112. По его данным, после атаки двух беспилотников на территории предприятия загорелись три резервуара с бензином, один из которых частично обрушился.

Согласно данным Neftegaz, нефтебаза принадлежит ООО "Нефтебаза Полевая". По объему резервуарной емкости относится к классу IIIб (совокупная емкость 2-10 тыс. куб. м при объеме резервуара до 2 тыс. куб. м). Объем резервуарного парка атакованной нефтебазы составляет порядка 7 тыс. куб. м, а число резервуаров достигает 16.
беспилотники
атака
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
А знаете ли вы
Знаете ли вы, что в Липецке готовили «Сталинских кадетов»
Общество
Липецкая область на 18-м месте в стране по качеству жизни
Говорит Липецк
Какую проблему в Липецке надо решать в первую очередь?
Общество
А знаете ли вы, что еще каких-то лет 30 назад в Липецке устраивали охоту на ведьм?
Общество
Липецким нянечкам увеличат зарплату до 23 700 рублей
Общество
Можно ли парковаться на улице Первомайской?
Общество
«Мы находимся в 10-летнем периоде подъема заболеваемости менингококковой инфекции»
Общество
А знаете ли вы, как в Липецке появился первый небоскреб?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru