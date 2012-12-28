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В России
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56 минут назад
В Госдуме предлагают отменить налог на доход при зарплате менее 30 тыс. рублей
Депутаты предложили отменить уплату налога на доход для россиян, чья зарплата не превышает 30 тысяч рублей в месяц.
"Мы видим, с какой скоростью растут цены в магазинах, тарифы ЖКХ, как дорожают лекарства. <...> Достаточно простого расчета, чтобы понять, что при зарплате в 30 тыс. рублей в месяц человек, заплатив за квартиру, купив продукты и самые необходимые вещи, остается без копейки, живет от зарплаты до зарплаты. Вычитать ежемесячно 13% из его и без того низкого дохода просто бесчеловечно. Освободив россиян с зарплатой ниже 30 тыс. рублей в месяц от уплаты налога, мы действительно облегчим их положение", - отметил Слуцкий.
Согласно законопроекту, предлагается установить освобождение от налогообложения доходов работников, если размер ежемесячной оплаты труда не превышает 30 тыс. рублей, а сумма всех доходов за год составляет не более 360 тысяч рублей. Как отметили авторы, целью законопроекта является снижение налоговой нагрузки для экономически не защищенных слоев населения для улучшения уровня жизни.
По мнению депутатов, инициатива будет также способствовать повышению уровня экономической активности в стране. Предполагается, что освобождение от налога увеличит семейный бюджет, а также приведет к повышению уровня спроса и рыночной конкуренции.
Как говорится в финансово-экономическом обосновании к документу, принятие законопроекта потребует дополнительных средств, которые "должны быть учтены при формировании федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов". Авторы инициативы утверждают, что точную сумму средств, которая потребуется для компенсации выпадающих доходов, "определить невозможно", так как нет данных о количестве граждан с доходом до 30 тыс. рублей в месяц.
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