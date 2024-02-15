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сегодня, 09:57

В центре Москвы загорелись три здания

Крупный пожар на Пушкинской площади в центре Москвы локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров. 

В центре Москвы загорелись три строения внутри двора "Известия холл". По данным МЧС, площадь пожара достигла 1500 метров. Спасателям удалось не допустить распространения огня на здание концертного зала. Из-за возгорания был перекрыт вход на станцию метро "Пушкинская". Столичная прокуратура начала доследственную проверку произошедшего.

Крупный пожар на Пушкинской площади в центре Москвы локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров, - рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Информация о пострадавших не поступала. Работы по ликвидации последствий пожара продолжаются, - добавили в МЧС.

Пожар на территории "Известия холл" начался в административном здании, находящемся на реконструкции во дворе. Сообщается, что внутри обрушился металлический купол, там же могут находиться газовые баллоны, - пишет Lenta.ru со ссылкой на канал Mash.

Издание также сообщало, что загорелись территории бара "Резиденция" и ночного клуба Lookin Rooms. Эвакуированный персонал заведений не мог найти одного сотрудника, однако официальных данных о пропавших в пожаре нет.

Пожарным удалось не допустить переход огня на здание «Известия холл». Изначально площадь возгорание составляла 800 квадратных метров, позже она выросла до 1500 квадратных метров. Пожару присвоили третий номер сложности из пяти.

Столичная прокуратура начала доследственную проверку. "Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре", — говорится в сообщении.

Дептранс Москвы сообщил, что перекрыто движение по Большому Путинковскому переулку и по улице Малая Дмитровка в районе дома № 2. Кроме того, в связи с возгоранием перекрыты три полосы из четырех по Тверской улице в сторону Садового Кольца. Дорожная ситуация не осложнена.

Закрыт вход на станцию метро "Пушкинская".
пожар
Москва
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