Двое мужчин погибли в пожарах за минувшие сутки

В одном из случаев загорелась постель.



Вечером 14 февраля в Грязях во время пожара в квартире пятиэтажки на улице Станционной погиб 68-летний мужчина, три человека — эвакуированы. Площадь пожара составила 15 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Ночью 15 февраля произошел еще один пожар со смертельным исходом: на улице Центральной в селе Дубовец Долгоруковского района загорелся жилой дом, погиб 67-летний мужчина. Огнем повреждены постельные принадлежности и вещи на одном квадратном метре.За сутки произошли еще девять пожаров. На улице Московской в Липецке горела квартира, площадь пожара составила 20 квадратных метров. В селе Хлевное на проспекте Революции сгорела половина нежилого дома и часть пристройки. В Чаплыгине на улице Индустриальной горел двухэтажный жилой дом. Огнем повреждены 100 квадратных метров чердачного помещения и внутренняя отделка квартиры на 20 квадратных метрах.