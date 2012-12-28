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сегодня, 09:50
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Двое мужчин погибли в пожарах за минувшие сутки

В одном из случаев загорелась постель.

Вечером 14 февраля в Грязях во время пожара в квартире пятиэтажки на улице Станционной погиб 68-летний мужчина, три человека — эвакуированы. Площадь пожара составила 15 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

Ночью 15 февраля произошел еще один пожар со смертельным исходом:  на улице Центральной в селе Дубовец Долгоруковского района загорелся жилой дом, погиб 67-летний мужчина. Огнем повреждены постельные принадлежности и вещи на одном квадратном метре.

За сутки произошли еще девять пожаров. На улице Московской в Липецке горела квартира, площадь пожара составила 20 квадратных метров. В селе Хлевное на проспекте Революции сгорела половина нежилого дома и часть пристройки. В Чаплыгине на улице Индустриальной горел двухэтажный жилой дом. Огнем повреждены 100 квадратных метров чердачного помещения и внутренняя отделка квартиры на 20 квадратных метрах.
МЧС
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Комментарии (1)

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Сначала новые
сонный пожарник
сегодня, 10:26
махорка делает свое черное дело
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