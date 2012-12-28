Общество
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Из-за гололеда в школы на окраинах Липецка ходит меньше учеников, чем в центре города
В департаменте образования говорят о том, что свободное посещение не сказывается на учебном процессе.
— Свободное посещение не сказывается на учебном процессе. Школы принимают решение о свободном посещении самостоятельно, в зависимости от контингента обучающихся и возможности добраться до школы, — сообщили в департаменте.
GOROD48 выяснил, что из-за гололеда в школы на окраинах Липецка ходит меньше учеников, чем в школы в центре города.
— К нам приходит больше половины учеников. Детей из 1-4 классов приходит больше, чем учеников средних классов и старшеклассников. Наверное, потому что их не с кем оставить дома, — сказали нам в гимназии №1, находящейся на улице 8 Марта.
— В нашу школу приходит меньше учеников младших классов. Наверное, потому, что многие живут в пригородных селах, в Ленино, Подгорном, Хрущевке, Троицком. А вот ученики старших классов, особенно выпускники, приходят в полном составе, — сообщили нам в школе №70, находящейся на проспекте Победы, 130.
Напомним, что режим свободного посещения в Липецке этой зимой в первый раз объявляли в декабре, когда над Липецком прошел мощный снегопад.
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