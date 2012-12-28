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сегодня, 09:43
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Из-за гололеда в школы на окраинах Липецка ходит меньше учеников, чем в центре города

В департаменте образования говорят о том, что свободное посещение не сказывается на учебном процессе.

Со вторника в школах Липецка — свободное посещение. Причина — гололед, вызванный ледяным дождем. До середины дня в городском департаменте образования решат, продлить ли такое обучения до конца недели или объявить о том, что в пятницу школы заработают в привычном режиме. И, кстати, в департаменте не ведут статистику того, сколько учеников ходят в школы, а сколько выполняют учебную программу дома.

— Свободное посещение не сказывается на учебном процессе. Школы принимают решение о свободном посещении самостоятельно, в зависимости от контингента обучающихся и возможности добраться до школы, — сообщили в департаменте.

GOROD48 выяснил, что из-за гололеда в школы на окраинах Липецка ходит меньше учеников, чем в школы в центре города. 

— К нам приходит больше половины учеников. Детей из 1-4 классов приходит больше, чем учеников средних классов и старшеклассников. Наверное, потому что их не с кем оставить дома, — сказали нам в гимназии №1, находящейся на улице 8 Марта.

— В нашу школу приходит меньше учеников младших классов. Наверное, потому, что многие живут в пригородных селах, в Ленино, Подгорном, Хрущевке, Троицком. А вот ученики старших классов, особенно выпускники, приходят в полном составе, — сообщили нам в школе №70, находящейся на проспекте Победы, 130.

Напомним, что режим свободного посещения в Липецке этой зимой в первый раз объявляли в декабре, когда над Липецком прошел мощный снегопад.

гололед
образование
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Комментарии (9)

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Ирбис
8 минут назад
В выходные вероятность ледяных дождей опять под 100%.
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Тоха
26 минут назад
С Угловой на Желябова выехать нереально. Только на танке
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Сергей
сегодня, 10:50
Какая может быть школа? По улицам не только ходить, ползать ито невозможно. Уваркина где обещанная посыпка улиц в частном секторе на опытной. Или вы уже посыпали? На бумаге уже отчитались Да!
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Мария
сегодня, 10:47
А про Сселки наш Мэр совсем забыла!!! Снег спустя две недели вывозили, а теперь песком начнут только в марте посыпать!
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Лип
54 минуты назад
У нас разве есть мэр????
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бабка
сегодня, 10:27
Зато обязательное посещение всяких пятёрочек, лишь бы ценой своего здоровья урвать социальную скидку в 10 рублей.
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65+
сегодня, 10:08
На окраинах не возможно ходить никто ничего не посыпает и не контролирует ! Почему магазины не посыпают свою территорию ? Где работа мерии !
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Дмитрий
сегодня, 10:06
Свободное посещение не сказывается на учебном процессе. Это факт!
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Лиса
сегодня, 09:56
Обработайте тротуар по Плехановскому спуску, от дома ул.Плеханова,3 до Театральной площади! Попробуйте пройти по нему, не упав ни разу! Не помню такого безобразия!
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