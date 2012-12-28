Из-за гололеда в школы на окраинах Липецка ходит меньше учеников, чем в центре города

В департаменте образования говорят о том, что свободное посещение не сказывается на учебном процессе.



Со вторника в школах Липецка — свободное посещение. Причина — гололед, вызванный ледяным дождем. До середины дня в городском департаменте образования решат, продлить ли такое обучения до конца недели или объявить о том, что в пятницу школы заработают в привычном режиме. И, кстати, в департаменте не ведут статистику того, сколько учеников ходят в школы, а сколько выполняют учебную программу дома.— Свободное посещение не сказывается на учебном процессе. Школы принимают решение о свободном посещении самостоятельно, в зависимости от контингента обучающихся и возможности добраться до школы, — сообщили в департаменте.GOROD48 выяснил, что из-за гололеда в школы на окраинах Липецка ходит меньше учеников, чем в школы в центре города.— К нам приходит больше половины учеников. Детей из 1-4 классов приходит больше, чем учеников средних классов и старшеклассников. Наверное, потому что их не с кем оставить дома, — сказали нам в гимназии №1, находящейся на улице 8 Марта.— В нашу школу приходит меньше учеников младших классов. Наверное, потому, что многие живут в пригородных селах, в Ленино, Подгорном, Хрущевке, Троицком. А вот ученики старших классов, особенно выпускники, приходят в полном составе, — сообщили нам в школе №70, находящейся на проспекте Победы, 130.Напомним, что режим свободного посещения в Липецке этой зимой в первый раз объявляли в декабре, когда над Липецком прошел мощный снегопад.