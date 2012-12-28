Происшествия
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сегодня, 09:37
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33-летняя липчанка попалась на закладке с 54 свёртками наркотиков
Женщине грозит до двадцати лет лишения свободы.
По версии следствия, женщина через интернет вступила в преступное сообщество и планировала сбывать через закладки синтетические наркотики. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, полицейские изъяли из незаконного оборота 54 полимерных свертка, содержащих в своем составе N-метилэфедрон общей массой более 38 граммов.
Липчанке грозит до двадцати лет лишения свободы.
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