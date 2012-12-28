33-летняя липчанка попалась на закладке с 54 свёртками наркотиков

Женщине грозит до двадцати лет лишения свободы.

В Усманском районе передано в суд уголовное дело по обвинению 33-летней липчанки в покушении на незаконный сбыт наркотиков с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, организованной группой, в крупном размере.По версии следствия, женщина через интернет вступила в преступное сообщество и планировала сбывать через закладки синтетические наркотики. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, полицейские изъяли из незаконного оборота 54 полимерных свертка, содержащих в своем составе N-метилэфедрон общей массой более 38 граммов.Липчанке грозит до двадцати лет лишения свободы.