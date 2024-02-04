Сегодня в Липецке: наши люди не завистливы, но не любят, когда коллегам платят больше

Сегодня липчан ждёт спектакль со стриптизом, воспоминания об афганской войне и кинопремьеры.



Температура в Липецке теперь вполне зимняя, днём от -8 до -10 градусов. Ожидается небольшой снег.С 09:00 и до завершения ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Доватора, 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8, 10б; Московской, 117, 119, 119а, 121, 131, 133, 135, 137, 141, 143, 145, 147, 111, 149, 151, 153; Папина, 6, 8, 9, 17, 17б; Юных Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15; на проспекте Победы, 22 и проезде Кувшинова, 7, 10.С 10:00 до конца ремонта пропадут коммунальные удобства на улицах Волгоградской, 1, 2, 2а, 4, 5, 7; Жуковского, 9а, 11Б, 13а, 15а; Ильича, 14, 16; Коммунистической, 17, 20, 20а, 21, 22, 22а, 23; а также в частном секторе на улицах Буденного, Зоологической, Индустриальной, Пролетарской, Речной, Садовой, Сенной, Смоленской, Сырской.С 09:00 до 17:00 останутся без эдектричества улицы 2-я Крымская; 50 лет НЛМК; Ангарская, Басинского, Бахаева, Боровая, Верхняя, Вильямса, Грибоедова, Дальняя, Знаменского, Зои Космодемьянской, Карла Либкхнета, Кирова, Ковалёва, Комсомольская, Кооперативная, Красивая, Куйбышева, Пархоменко, Патриса Лумумбы, Полунина, радищева, Римского-Корсакова, Сафонова, Свердлова, Сурикова, Фероосплавная, Фрунзе, Чаплыгина, Чкалова, Шмидта, Энтузиастов, Комсомольский проезд, переулок Джамбула; садоводчества «Металлург-2», «Монтажник».С 14:00 до 17:00 обесточат улицу Винницкую, а также дома на улицах Задорожной, 23; Маршала Рыбалко, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 2, 22, 24, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 38; Муравьева, 4; Одоевского, 2, 2а, 10; Харьковской, 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61; Шахтерской, 11а, 12, 7а; в садоводчестве «Металлург 2», 1341, 1346, 1481, 1487, 1489а.Кроме того, с 9:00 до 17:00 возможно отключение света до 3-х часов на улицах Красивой, Красной, Л. Шевцовой, Маяковского, Полунина, Салтыкова-Щедрина, С. Тюленина, Ф. Полетаева, в переулках Брянском, Львовской, Хвойном, Чернигорвской, на проездах Поперечном, Универсальном, в посёлке Заречье, в садоводчестве «Монтажник».Перед выездом рекомендуем пользоваться «Яндекс-картами» или аналогичными приложениями. Не то, чтобы это панацея, но по крайней мере, можно узнать, где заторы меньше.Сегодня исполняется 35 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Десятилетняя война унесла жизни 15 тысяч советских молодых парней. В ДК «Матыра» (ул. Энегргостроителей, 5а) сегодня об этом расскажут подробнее. В 12:00 начнётся тематическая программа, посвящённая окончанию той войны.Большая культурная программа ждёт сегодня посетителей Липецкой областной универсальной научной библиотеки (ул. Кузнечная, 2).В 15:00 состоится моноспектакль «Евгений Онегин» (12+), приуроченный к 187-й годовщине со дня смерти А.С.Пушкина. Вход свободный.В это же время в другом зале библиотеки художница Нина Носова повторит свой семинар по рисованию фламинго (12+), о котором мы рассказывали вчера. Урок живописи беспоатный, но гуашь нужно принести с собой.Вспомнят сегодня в Липецке и знаменитого земляка-путешественника. В Школе креативных индустрий (ул. Гагарина, 35а) в 15:30 состоится лекция экскурсовода Валерии Лариной о семье П.П. Семенова Тян-Шанского. Вход свободный.Драматический театр на Соколе (пл. Константиновой, 3) вновь покажет спектакль по пьесе местного автора Б. Бужора «Мужской стриптиз».История о пяти сталеварах, которые остались без работы. Когда-то лучшие друзья, теперь они грызутся между собой по любому поводу. Всё меняет решение открыть собственное стрип-шоу.19% липчан утратят желание трудится, если узнают, что коллеге на аналогичной должности платят больше, выяснили исследователи SuperJob.По другому отнесутся к этой новости 37% липчан, для них она послужит стимулом к работе.Липчане до 34 лет более восприимчивы к новостям о разнице в зарплатах: среди них больше как тех, кого такая ситуация мотивирует - 46%, так и тех, кого демотивирует - 27%.Чаще всего опускают руки, узнав о более высоких доходах коллег, системные администраторы, среди которых таких 42%, снабженцы – 36%, специалисты по логистике, HR-менеджеры и юристы.Сегодня на экраны кинотеатров выходят несколько интересных новинок.«Лёд-2». Россия, 2024. Мелодрама. Режиссёр Юрий Хмельницкий (6+).Надя выросла и стала фигуристкой. Она мечтает о «Кубке Льда», как когда-то мечтала ее мама. Горин возражает против спортивной карьеры дочери — он оберегает ее от любых трудностей и его можно понять: он потерял слишком много. На тайной тренировке Надя знакомится с молодым и дерзким хоккеистом из Москвы, и между ними вспыхивает первая любовь. Отец не верит в искренность чувств юноши и разлучает пару.В ролях: Анна Савранская, Мария Аронова, Александр Петров.«Рецепт любви». Франция, 2023. Историческая мелодрама. Режиссёр Чань Ань Хунг (18+)Эжени и Доден – дуэт одарённых поваров, создающих изысканные блюда, способные впечатлить даже самых лучших шеф-поваров со всего мира. Доден давно влюблен в Эжени и хочет жениться на ней: он решительно намерен завоевать сердце своей возлюбленной, попутно навсегда изменив мир кулинарии.В ролях: Жюльетт Бинош, Бенуа Мажимель, Жан-Марк Руло.«Между нами лето». Россия, 2024. Семейная комедия. Режиссёр Юрий Шаров (12+)Лето 1999 года. Саша с родителями приезжает на отдых в санаторий, где парню достается главная роль в музыкальной постановке. В паре с ним выступит местная красавица Полина. Саша влюбляется в девушку и, сам того не понимая, затягивает себя и свою семью в неравную борьбу с управляющим санатория Мишей, который не гнушается использовать любые рычаги, чтобы Полина была с ним.В ролях: Влад Прохоров, Анфиса Черных, Павел Майков, Георгий Дронов.