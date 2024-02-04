Общество
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сегодня, 07:30
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Сегодня в Липецке: наши люди не завистливы, но не любят, когда коллегам платят больше
Сегодня липчан ждёт спектакль со стриптизом, воспоминания об афганской войне и кинопремьеры.
Температура в Липецке теперь вполне зимняя, днём от -8 до -10 градусов. Ожидается небольшой снег.
Отключения
С 09:00 и до завершения ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Доватора, 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8, 10б; Московской, 117, 119, 119а, 121, 131, 133, 135, 137, 141, 143, 145, 147, 111, 149, 151, 153; Папина, 6, 8, 9, 17, 17б; Юных Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15; на проспекте Победы, 22 и проезде Кувшинова, 7, 10.
С 10:00 до конца ремонта пропадут коммунальные удобства на улицах Волгоградской, 1, 2, 2а, 4, 5, 7; Жуковского, 9а, 11Б, 13а, 15а; Ильича, 14, 16; Коммунистической, 17, 20, 20а, 21, 22, 22а, 23; а также в частном секторе на улицах Буденного, Зоологической, Индустриальной, Пролетарской, Речной, Садовой, Сенной, Смоленской, Сырской.
С 09:00 до 17:00 останутся без эдектричества улицы 2-я Крымская; 50 лет НЛМК; Ангарская, Басинского, Бахаева, Боровая, Верхняя, Вильямса, Грибоедова, Дальняя, Знаменского, Зои Космодемьянской, Карла Либкхнета, Кирова, Ковалёва, Комсомольская, Кооперативная, Красивая, Куйбышева, Пархоменко, Патриса Лумумбы, Полунина, радищева, Римского-Корсакова, Сафонова, Свердлова, Сурикова, Фероосплавная, Фрунзе, Чаплыгина, Чкалова, Шмидта, Энтузиастов, Комсомольский проезд, переулок Джамбула; садоводчества «Металлург-2», «Монтажник».
С 14:00 до 17:00 обесточат улицу Винницкую, а также дома на улицах Задорожной, 23; Маршала Рыбалко, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 2, 22, 24, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 38; Муравьева, 4; Одоевского, 2, 2а, 10; Харьковской, 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61; Шахтерской, 11а, 12, 7а; в садоводчестве «Металлург 2», 1341, 1346, 1481, 1487, 1489а.
Кроме того, с 9:00 до 17:00 возможно отключение света до 3-х часов на улицах Красивой, Красной, Л. Шевцовой, Маяковского, Полунина, Салтыкова-Щедрина, С. Тюленина, Ф. Полетаева, в переулках Брянском, Львовской, Хвойном, Чернигорвской, на проездах Поперечном, Универсальном, в посёлке Заречье, в садоводчестве «Монтажник».
Пробки
Перед выездом рекомендуем пользоваться «Яндекс-картами» или аналогичными приложениями. Не то, чтобы это панацея, но по крайней мере, можно узнать, где заторы меньше.
Афганистан (12+)
Сегодня исполняется 35 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Десятилетняя война унесла жизни 15 тысяч советских молодых парней. В ДК «Матыра» (ул. Энегргостроителей, 5а) сегодня об этом расскажут подробнее. В 12:00 начнётся тематическая программа, посвящённая окончанию той войны.
Пушкин, фламинго
Большая культурная программа ждёт сегодня посетителей Липецкой областной универсальной научной библиотеки (ул. Кузнечная, 2).
В 15:00 состоится моноспектакль «Евгений Онегин» (12+), приуроченный к 187-й годовщине со дня смерти А.С.Пушкина. Вход свободный.
В это же время в другом зале библиотеки художница Нина Носова повторит свой семинар по рисованию фламинго (12+), о котором мы рассказывали вчера. Урок живописи беспоатный, но гуашь нужно принести с собой.
Семёнов Тян-Шанский (12+)
Вспомнят сегодня в Липецке и знаменитого земляка-путешественника. В Школе креативных индустрий (ул. Гагарина, 35а) в 15:30 состоится лекция экскурсовода Валерии Лариной о семье П.П. Семенова Тян-Шанского. Вход свободный.
Опять стриптиз (18+)
Драматический театр на Соколе (пл. Константиновой, 3) вновь покажет спектакль по пьесе местного автора Б. Бужора «Мужской стриптиз».
История о пяти сталеварах, которые остались без работы. Когда-то лучшие друзья, теперь они грызутся между собой по любому поводу. Всё меняет решение открыть собственное стрип-шоу.
Эффект разорвавшейся бомбы
19% липчан утратят желание трудится, если узнают, что коллеге на аналогичной должности платят больше, выяснили исследователи SuperJob.
По другому отнесутся к этой новости 37% липчан, для них она послужит стимулом к работе.
Липчане до 34 лет более восприимчивы к новостям о разнице в зарплатах: среди них больше как тех, кого такая ситуация мотивирует - 46%, так и тех, кого демотивирует - 27%.
Чаще всего опускают руки, узнав о более высоких доходах коллег, системные администраторы, среди которых таких 42%, снабженцы – 36%, специалисты по логистике, HR-менеджеры и юристы.
Кинопремьеры
Сегодня на экраны кинотеатров выходят несколько интересных новинок.
«Лёд-2». Россия, 2024. Мелодрама. Режиссёр Юрий Хмельницкий (6+).
Надя выросла и стала фигуристкой. Она мечтает о «Кубке Льда», как когда-то мечтала ее мама. Горин возражает против спортивной карьеры дочери — он оберегает ее от любых трудностей и его можно понять: он потерял слишком много. На тайной тренировке Надя знакомится с молодым и дерзким хоккеистом из Москвы, и между ними вспыхивает первая любовь. Отец не верит в искренность чувств юноши и разлучает пару.
В ролях: Анна Савранская, Мария Аронова, Александр Петров.
«Рецепт любви». Франция, 2023. Историческая мелодрама. Режиссёр Чань Ань Хунг (18+)
Эжени и Доден – дуэт одарённых поваров, создающих изысканные блюда, способные впечатлить даже самых лучших шеф-поваров со всего мира. Доден давно влюблен в Эжени и хочет жениться на ней: он решительно намерен завоевать сердце своей возлюбленной, попутно навсегда изменив мир кулинарии.
В ролях: Жюльетт Бинош, Бенуа Мажимель, Жан-Марк Руло.
«Между нами лето». Россия, 2024. Семейная комедия. Режиссёр Юрий Шаров (12+)
Лето 1999 года. Саша с родителями приезжает на отдых в санаторий, где парню достается главная роль в музыкальной постановке. В паре с ним выступит местная красавица Полина. Саша влюбляется в девушку и, сам того не понимая, затягивает себя и свою семью в неравную борьбу с управляющим санатория Мишей, который не гнушается использовать любые рычаги, чтобы Полина была с ним.
В ролях: Влад Прохоров, Анфиса Черных, Павел Майков, Георгий Дронов.
Дорогие липчане! Кино, спектакли и прочие приятности жизни радуют, как и скорое окончание рабочей недели. Но при этом не стоит забывать и о новостях. Липчанам несложно получать сведения о жизни родного региона – достаточно лишь время от времени заходить на GOROD48, который не случайно называют электронным именем Липецка. С нами вы всегда будете в курсе всего! Ждём вас на сайте снова и снова.
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