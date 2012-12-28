В сфере услуг избыточно заняты 3,7 млн человек

В отрасли услуг сформировалась избыточная занятость, это может сокращать потенциал экономического роста в реальном секторе и влиять на дефицит кадров. Об этом сказано в статье ИНП РАН, с которой ознакомились «Известия».

Отмечается, что без риска сокращения выпуска в другие виды деятельности можно направить 3,7 млн человек из сферы услуг.Для работы в этой отрасли часто не требуется высокий уровень квалификации, а вход туда не сопряжен с такими барьерами, как в промышленности, отметила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управления человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.Проблема избыточной занятости в сфере услуг действительно может быть, однако именно небольшие компании создают рабочие места, способствуют увеличению доходов населения и стимулируют потребление, считает член МРО «Деловой России», вице-президент по развитию бизнеса в Европе и СНГ корпорации Unex Алексей Улитенко.По данным РАН, около 60% ВВП РФ создается в отрасли услуг, а доля занятых там — 62%.