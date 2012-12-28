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В России
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29 минут назад
В сфере услуг избыточно заняты 3,7 млн человек
В отрасли услуг сформировалась избыточная занятость, это может сокращать потенциал экономического роста в реальном секторе и влиять на дефицит кадров. Об этом сказано в статье ИНП РАН, с которой ознакомились «Известия».
Для работы в этой отрасли часто не требуется высокий уровень квалификации, а вход туда не сопряжен с такими барьерами, как в промышленности, отметила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управления человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Проблема избыточной занятости в сфере услуг действительно может быть, однако именно небольшие компании создают рабочие места, способствуют увеличению доходов населения и стимулируют потребление, считает член МРО «Деловой России», вице-президент по развитию бизнеса в Европе и СНГ корпорации Unex Алексей Улитенко.
По данным РАН, около 60% ВВП РФ создается в отрасли услуг, а доля занятых там — 62%.
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