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23 минуты назад
Метель и штормовой ветер вызвали ограничения движения транспорта в Кузбассе
14 февраля с 18:00 в Кемеровской области автоинспекция ограничила движение маршрутного пассажирского транспорта и большегрузных транспортных средств по участкам федеральной трассы Р-255 «Сибирь». Причина – штормовой ветер и метель.
– Госавтоинспекция Кузбасса рекомендует автолюбителям по возможности отказаться от поездок на личном транспорте на дальние расстояния. Водителям следует двигаться с максимально низкой скоростью. Дистанция и боковой интервал, напротив, должны быть увеличены, – сообщают сотрудники структурного подразделения полиции.
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