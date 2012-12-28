Липецкая вечЁрка: гейзер на Московской, ажиотаж в травмпунктах и подземные толчки в монастыре
И снова ледяной дождь: этой ночью на дороги Липецка высыпали 112 тонн соли и 396 тонн песка
Страховая компания отказывалась выплачивать деньги родственникам умершего от рака ельчанина
Более 1000 липчан отправились в турпоездки по программе Росмолодежи «Больше, чем путешествие»
Экономика
46
44 минуты назад
Липецкстат: траты липчан на платные услуги за год выросли на 0,3%
92,3 миллиарда рублей составил объем платных услуг в Липецкой области в 2023 году, за год траты на платные услуги выросли (в сопоставимых ценах) на 0,3%, сообщает Липецкстат.
Бытовых услуг липчанам в январе-декабре было оказано на 13,4 миллиарда рублей. В сопоставимых ценах объем бытовых услуг увеличился по сравнению с январем — декабрем 2022 года на 0,2%. Здесь 27% составили услуги по техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, 23% — по ремонту и строительству жилья и других построек, по 12% приходится на ритуальные услуги, парикмахерские и косметические услуги.
0
0
1
0
0
Комментарии