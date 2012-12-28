Липецкстат: траты липчан на платные услуги за год выросли на 0,3%

92,3 миллиарда рублей составил объем платных услуг в Липецкой области в 2023 году, за год траты на платные услуги выросли (в сопоставимых ценах) на 0,3%, сообщает Липецкстат.

Традиционно основная доля расходов здесь пришлась на услуги жилищно-коммунального хозяйства — 29% от общего объема. На транспортные расходы пришлось 16%, на бытовые — 15%, доля телекоммуникационных услуг составила 13%, медицинских — 12%, услуг образования — 6%.Бытовых услуг липчанам в январе-декабре было оказано на 13,4 миллиарда рублей. В сопоставимых ценах объем бытовых услуг увеличился по сравнению с январем — декабрем 2022 года на 0,2%. Здесь 27% составили услуги по техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, 23% — по ремонту и строительству жилья и других построек, по 12% приходится на ритуальные услуги, парикмахерские и косметические услуги.