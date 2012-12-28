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сегодня, 17:12

Липчане могут принять участие во всероссийском конкурсе «Лучший урок письма»

В Год семьи школьники со всех регионов страны напишут письма о своих семьях.

Всероссийский эпистолярный конкурс «Лучший урок письма – 2024» проводят Почта России, МГУ им. М.В. Ломоносова, профсоюз работников связи России.

В прошлом году Липецкую область на конкурсе представила Алина Соболева, ученица школы №14. Она стала лауреатом конкурса в  номинации «Я доброволец, я волонтер». «Написание письма требует концентрации и структурирования мысли, грамотности, внимательности, аккуратности. Это очень хорошее упражнение. Замечательно, что липчане из года в год принимают участие в подобном конкурсе, доказывая своими победами, что этот жанр им по плечу», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Цель конкурса — научить детей грамотно выражать свои мысли, содействовать развитию эпистолярного жанра, сконцентрировать внимание школьников на ценностях родного языка, а также дать возможность педагогам разработать оригинальные методики для уроков письма и проявить свои профессиональные и творческие способности. В конкурсе могут быть учащиеся школ, вузов, колледжей, кадетских корпусов, суворовских училищ, художественных студий, преподаватели, руководители детских творческих объединений, молодежных общественных организаций. 

Номинации конкурса в 2024 году:

1.  «Истории и легенды моей семьи»;

2. «Быть может, в Лете не потонет строфа, слагаемая мной» (посвящена 225-летию со Дня рождения А.С. Пушкина, проводится совместно с МГУ имени М.В. Ломоносова);

3. «Наследники славы Отечества» (номинация проводится совместно с Союзом писателей России);

4. «Рецепты счастливой семьи»(номинация проводится совместно с Фондом социально-культурных инициатив);

5 .«Я из династии почтовиков» (номинация проводится совместно с Профсоюзом работников связи России); 

6. «Есть такая профессия — Родину защищать…» (номинация проводится совместно с Министерством обороны РФ);

7. «Напишите письмо будущим поколениям о мире, который, как вы надеетесь, они унаследуют» (номинация объявлена Всемирным почтовым союзом в рамках 53 Международного молодёжного конкурса сочинений эпистолярного жанра); 

8. «Лучшая методическая разработка проведения урока письма».

Конкурсные работы можно направить в рукописном или печатном виде по адресу:125252, Москва, 3-я Песчаная ул., д. 2А, в строке получателя необходимо указать «На конкурс «Лучший урок письма». Или в электронном виде на адрес konkurs@russianpost.ru. Поступившие работы жюри будет оценивать по следующим критериям: нестандартное решение темы, логика построения письма, эмоциональность, правила написания письма, стиль изложения. Авторы лучших творческих работ будут награждены дипломами и памятными подарками. Конкурс продлится до 9 октября 2024 г. Подробности можно найти в Положении о конкурсе.

Фото: официальный сайт Правительства Липецкой области
грамотность
обучение
Год семьи
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