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Происшествия
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сегодня, 16:40
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36-летняя липчанка перевела мошенникам 735 000 рублей
Женщина отправила деньги на «безопасный счёт».
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в Липецком районе 61-летний мужчина начал общение с мошенниками в мессенджере и под предлогом отмены кредитных операций перевёл им 485 тысяч рублей.
35-летний мужчина хотел купить телефон «iPhone 11 Pro», связался с продавцом и продиктовал ему данные своей банковской карты: покупатель остался и без «Айфона», и без 55 тысяч рублей.
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