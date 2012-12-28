36-летняя липчанка перевела мошенникам 735 000 рублей

Женщина отправила деньги на «безопасный счёт».

36-летняя липчанку обманули мошенники по классической схеме: женщину напугали несанкционированными банковскими операциями, и в результате она решила перевести деньги на «безопасный счёт». Потерпевшая лишилась 735 тысяч рублей.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в Липецком районе 61-летний мужчина начал общение с мошенниками в мессенджере и под предлогом отмены кредитных операций перевёл им 485 тысяч рублей.35-летний мужчина хотел купить телефон «iPhone 11 Pro», связался с продавцом и продиктовал ему данные своей банковской карты: покупатель остался и без «Айфона», и без 55 тысяч рублей.