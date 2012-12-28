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Бизнес
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сегодня, 08:00

КУДА ДЕЛИСЬ НЕДОРОГИЕ КВАРТИРЫ?

Поздравляем, Вы входите в 33%, если для вас актуален вопрос приобретения жилья в активной фазе, но даже, если вы не в поиске, лучше ознакомиться с сегодняшней ситуации на рынке недвижимости.

Сегодня для стабилизации банковской системы, государство стремится минимизировать рост закредитованных граждан, поэтому принимает меры по оптимизации процессов, и деньги сегодня стоят гораздо дороже чем полгода назад…

Но, что делать, если строительная отрасль, как мы понимаем, это — локомотив экономики страны.

Именно так и появляются акции, скидки и специальные предложения от застройщиков и банков.

1. Например, один из ведущих банков создал программу со ставкой от 1,99%* «Правильная ипотека», которую поддержал ведущий девелопер по объёму строительства в Липецке — группа компаний «Ремстройсервис».

Получается, если рассматривать среднестатистическую, комфортную, двухкомнатную квартиру стоимостью 6 600 165 рублей, при оформлении «Правильной ипотеки» от 1,99%, выгода составит до 17 255 рублей ежемесячно. 

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2. Стоит отметить, что стоимость продажи у представленного застройщика стартует от 2 431 715*, что не может не подкупать. Низкая цена аргументирована форматом проекта — малоэтажное, многоквартирное строение с готовой, развитой инфраструктурой на территории жилого комплекса.

То есть застройщик возводит объекты для жизни в готовом комплексе как продолжение реализованного проекта, соответственно, что выгодно для покупателей. 

3. Самым эксклюзивным предложением в Липецке стала беспроцентная рассрочка** на квартиры. Такое, действительно, возможно, когда у застройщика есть собственный запас средств для реализации программы — в Липецке такой нашёлся.

Узнать можно напрямую у застройщика: +7 (4742) 51-63-93

4. Действуют предложения, которые ограничены по времени реализации. Например, акция на квартиры с выгодой до 1 400 000**** рублей актуальна с 25.01.24 по 01.04.24.

Приобретая квартиру в период с 25.01.24 до 01.04.24, Вы становитесь участником льготных предложений, где скидки на квартиры варьируются до 10%, что составит выгоду более миллиона рублей.

Более подробная информация доступна в отделе продаж: +7 (4742) 50-01-01

Кто ищет, тот всегда найдёт! И Вам советуем не откладывать покупку собственного жилья.

Как говорил заместитель министра строительства Никита Стасишин: «Сегодня — лучшее время для покупки своего жилья».

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*ПСК на момент заключения договора от 8,561% до 8,835%. Ставка 1,99% применяется в случае присоединения заемщика с его согласия к акции «Правильная ипотека». Кредит предоставляется на приобретение жилого помещения на первичном рынке в аккредитованных Банком объектах строительства у ООО СЗ «АИСТТАУЭР» (ОГРН 1194827016053) по договору долевого участия/договору уступки по договору долевого участия/договору купли-продажи, подходящих под условия государственной программы, при наличии договоров личного страхования и страхования жилого помещения (после оформления права собственности). Валюта кредита - рубли РФ. Срок действия ставки 6 мес. После указанного срока ставка увеличивается на 6 п.п. Срок кредита от 10 до 30 лет. Размер кредита от 300 тыс. до 6 млн руб., но не более 70% от стоимости передаваемого в залог имущества. Кредитный договор должен быть заключен по 01.07.2024 г. (включительно). Минимальный размер первоначального взноса – 30,01%, допускается использование средств МСК в качестве первоначального взноса. Информация действительна на 19.01.2024 г.

Кредит предоставляется ПАО «Совкомбанк» (генеральная лицензия Банка России №963 от 05 декабря 2014 г.)

Банк принимает решение о заключении кредитного договора на основании всей предоставленной информации в соответствии с требованиями к заемщикам.  

*Застройщик: ООО СЗ «МКД РОМАНОВО». Цена действительна на момент публикации для жилого помещения площадью 23.27 кв.м., 3 секция, 2 этаж. Проектная декларация на наш.дом.рф. ID: 52019. РНС №48-13-32-2023. Предложение не является публичной офертой и ограничено наличием квартир. 

***Застройщик ООО СЗ «Ремстройсервис Парус». Проектная декларация на сайтах: rss48.ru и наш.дом.рф. ID: 41633. РНС №48-42701 000-69-2021. *Беспроцентная рассрочка до 24 месяцев предоставляется застройщиком на оплату цены договора, если первоначальный взнос составляет 30% от цены договора. Программа действительна до 31.12.2025 г. Подробнее на rss48.ru и по тел.: +7 (4742) 51-63-93.

****Условия и размер предоставления скидки: 5% - на любую квартиру при условии ее приобретения с использованием кредитных (ипотечных) средств, предоставляемых ПАО «Промсвязьбанк». 7% - на 1-комнатную квартиру, 8% - на 2-комнатную квартиру, 9% - на 3-комнатную квартиру, 10% - на 4-комнатную квартиру при условии оплаты полной стоимости выбранной квартиры за счет наличных денежных средств либо с использованием кредитных (ипотечных) средств, предоставляемых АО «Банк ДОМ.РФ». Акция действует в период с 25.01.2024 по 01.04.2024. В акции участвуют все квартиры, имеющиеся в продаже на момент обращения. Скидка рассчитывается от полной стоимости выбранной квартиры. В случае проведения в период с 25.01.2024 по 01.04.2024 любых других акций скидки не суммируются. Застройщик ООО СЗ «МКД РОМАНОВО».

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