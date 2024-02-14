Липецкая вечЁрка: гейзер на Московской, ажиотаж в травмпунктах и подземные толчки в монастыре
И снова ледяной дождь: этой ночью на дороги Липецка высыпали 112 тонн соли и 396 тонн песка
Страховая компания отказывалась выплачивать деньги родственникам умершего от рака ельчанина
Более 1000 липчан отправились в турпоездки по программе Росмолодежи «Больше, чем путешествие»
В России
261
сегодня, 15:54
Литва выразила протест РФ из-за объявления в розыск литовских политиков
Литовский МИД потребовал немедленного прекращения преследования граждан республики, которое в министерстве назвали политически мотивированным.
В ведомстве отметили, что российские официальные лица в публичном пространстве официально подтвердили, что многие граждане Литвы и других зарубежных стран, "ответственные за снос памятников советским воинам, включены в список разыскиваемых РФ", - пишут "Известия".
"Ему (временному поверенному) была вручена нота строгого протеста относительно решения РФ объявить в розыск политиков, государственных служащих и других лиц Литвы за решения, принятые при исполнении ими своих прямых обязанностей", — говорится на сайте ведомства.
14 февраля в министерство иностранных дел Латвии также был вызван временный поверенный в делах РФ в стране Олег Зыков после объявления МВД России в розыск ряда латышских министров, против которых Россия "возбудила политически мотивированные обвинения", указали в ведомстве. Отмечается, что министерство находится в контакте с латвийскими правоохранительными органами с целью проверки опубликованной в открытом доступе информации и "снижения потенциальных рисков".
За день до этого МВД РФ объявило в розыск по уголовной статье ряд европейских чиновников. В их число вошли глава минфина Латвии Арвилс Ашераденс, экс-министр внутренних дел страны Мария Голубева, министр культуры Литвы Симонас Кайрис, премьер-министр Эстонии Кая Каллас и другие.
0
0
0
0
0
Комментарии