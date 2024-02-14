Россияне стали массово распродавать жилье в Финляндии

На популярных сайтах уже больше сотни объявлений о продаже квартир и домов в Финляндии. Закрытые границы не позволяют ими пользоваться, а расходы на содержание недвижимости разоряют домовладельцев.