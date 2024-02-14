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В России
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сегодня, 15:12
Россияне стали массово распродавать жилье в Финляндии
На популярных сайтах уже больше сотни объявлений о продаже квартир и домов в Финляндии. Закрытые границы не позволяют ими пользоваться, а расходы на содержание недвижимости разоряют домовладельцев.
По информации издания, самым дешевым вариантом, выставленным на продажу на популярном сайте объявлений, является однокомнатная квартира площадью 31 квадратных метра в Иматре за 700 тысяч рублей. Двухкомнатный таунхаус площадью 52 квадратных метра обойдется в 775 тысяч рублей. За дом площадью 84 «квадрата» просят 1,5 млн рублей. Дом расположен в 15 минутах езды от границы на участке 12 соток, в 300 метрах от дома располагается пляж.
"Можно оплатить в рублях, доступна дистанционная покупка", — говорится в объявлении.
Отмечается, что в продаже есть даже целые архипелаги. К примеру, россиянин оценил пять островов на озере Саймаа в €1 млн.
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