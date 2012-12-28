В Липецкой области осадки затихнут, мороз сохранится

15 февраля Липецкая область окажется под влиянием фронтов южного циклона – небольшой снег пройдет лишь местами. 16 февраля влияние на погоду в регионе начнет оказывать атлантический циклон — небольшой, местами умеренный снег пройдет повсеместно. 17 февраля существенных осадков не ожидается.





Среднесуточные температуры воздуха составят: 15 и 16 февраля — 9-12 градусов мороза, что на 2-3 градуса ниже нормы, 17 февраля — 6-8 градусов мороза, что в пределах нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 февраля в Липецкой области облачно, местами небольшой снег, в отдельных районах гололед, гололедица. Ветер восточный, 8-13 м/сек. Температура воздуха ночью — от -7 до -12, днем — от -5 до -10 градусов.В Липецке облачно, ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. Ночью на улице — от -10 до -12, днем — от -8 до -10 градусов.День 15 февраля стал самым теплым в Липецке в 1962 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1940 году — 29 градусов мороза.