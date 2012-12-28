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сегодня, 13:32
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Грабившие долгоруковских пенсионерок приятели получили 18 и 9 лет колонии строгого режима

Преступления были совершены с октября 2022 года по апрель 2023 года.

Тербунский районный суд вынес приговор 27-летнему и 25-летнему жителям села Екатериновка за серию налётов на дома пенсионерок. Мужчины получили 18 и 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Их осудили за грабёж и разбой, а одного из них еще и за кражу.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, преступления были совершены в октябре 2022 года, марте и апреле 2023 года. Мужчины забирались в дома пожилых жителей села Долгоруково, похищали деньги, при этом применяли насилие, опасное для жизни и здоровья — в том числе душили стариков подушкой.

Так, в октябре 2022 года пьяные мужчины вечером забрались в дом пожилой женщины на улице Лихачева в селе Долгоруково. Один из мужчин потребовал от напуганной пенсионерки деньги. Женщина указала им на шкаф, где хранились 80 000 рублей. Мужчины забрали деньги и покинули дом. Это преступление было квалифицировано по пунктам «а, в» части 2 статьи 161 УК РФ — грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище.

23 марта 2023 года 27-летний мужчина через проём в окне пролез в здание склада на улице Центральной в деревне Екатериновка и украл принадлежащие его односельчанке кондиционер за 1500 рублей и металлический уголок за 4500 рублей. Всё это он перекинул на улицу через проем в окне. Это действие было квалифицировано по пункту «б» части 2 ст.158 УК РФ — кража с незаконным проникновением в хранилище.

28 апреля этого года два пьяных товарища, надев маски на лица, среди ночи проникли в квартиру на улице Лихачева. И снова дома оказалась пенсионерка. 27-летний мужчина схватил женщину за шею и стал требовать деньги. В страхе за жизнь она передала приятелям свой кошелек, в котором были 800 рублей, и ещё 300 рублей, хранившиеся в вазе. Но приятелям этого показалось мало, и 27-летний мужчина повалил женщину на диван и стал душить подушкой. Опасаясь за свою жизнь, женщина указала на место под ковром, где хранились 13 000 рублей. После издевательств у женщины диагностировали гематомы на щеках, носу, на левой ноге. Это преступление было квалифицировано по части 3 статьи 162 УК РФ — разбой с применением насилия опасного для жизни, c незаконным проникновением в жилище, группой лиц по предварительному сговору, c применением предмета, используемого в качестве оружия.

Все эти преступления были раскрыты уже в момент отбывания мужчинами наказания в исправительных учреждениях за совершение других преступлений.
разбой
кража
грабёж
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Комментарии (2)

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Как гость
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Сначала новые
Наблюдатель
сегодня, 15:27
Этих любые срока не исправят
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Житель
сегодня, 14:01
Мало дали. 50 лет на двоих это нормально.
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