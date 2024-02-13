Липецкая вечЁрка: гейзер на Московской, ажиотаж в травмпунктах и подземные толчки в монастыре
И снова ледяной дождь: этой ночью на дороги Липецка высыпали 112 тонн соли и 396 тонн песка
Более 1000 липчан отправились в турпоездки по программе Росмолодежи «Больше, чем путешествие»
В России
422
сегодня, 14:24
Врачи назвали самые опасные завтраки для поджелудочной
Некоторые обезжиренные молочные изделия, сладкие йогурты и творожки могут содержать избыточное количество сахара, превышающее рекомендуемые нормы.
Специалисты объяснили, в каком случае завтрак с кашей и хлебом только навредит организму, какие продукты только маскируются под полезные.
В обезжиренные продукты часто добавляют что-то для улучшения вкуса. И это во многих случаях различные сахара.
Крупа в каше быстрого приготовления обычно сильно измельчена и пропарена, что значительно снижает ее питательную ценность. По сути, съедая такой завтрак, человек насыщает себя "пустыми калориями".
"Плюс сахар в составе, усилители вкуса, синтетические ароматизаторы и прочие добавки, улучшающие запах и вкус", - отмечают специалисты.
Кроме того, не только содержащие сахар продукты негативно влияют на вес и организм в целом, провоцируя впоследствии проблемы с поджелудочной. "Не любит" орган и жирную пищу, если ее слишком много. Едва ли пойдет на пользу регулярное употребление на завтрак хлеба, сыра, сливочного масла. Из-за высокого содержания холестерина и триглицеридов такое сочетание продуктов увеличивает нагрузку на поджелудочную и ускоряет развитие атеросклероза кровеносных сосудов, - рассказал кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Сергей Вялов.
С точки зрения сочетания жиров и сахара стоит с осторожностью отнестись к такому продукту как мюсли. Хорошо, если вы их сами приготовили дома. А вот магазинный вариант - проверка для организма. "Помимо большого количества сахара в готовых мюсли бывает слишком много жира в виде растительных масел", - пишут специалисты, добавляя, что при этом заявленное количество орехов и сухофруктов далеко не всегда соответствует ожиданиям.
Гранола и мюсли с сахаром, овсянка быстрой варки, выпечка из рафинированной муки, картошка фри и белый рис почти полностью лишены клетчатки, большей части витаминов и минералов, а потому их рекомендуется свести к минимуму, - отметила диетолог Лиза Афинская.
0
0
0
0
0
Комментарии