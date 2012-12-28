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сегодня, 13:46
В ЦРПТ отрицают проблемы с продажей пива в розницу
ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки) не подтверждает информацию об отказе торговых сетей принимать разливное пиво.
"Оператор не подтверждает проблемы с продажей пива в розницу. Десятки тысяч компаний ежедневно подают в систему информацию о продажах пива. Всего зарегистрировано 68 230 розничных участников. Мы на прямой связи со всем рынком", — говорится в комментарии.
Уточняется, что ЦРПТ не известно ни одного примера торговой организации, отказавшейся от реализации пива из-за маркировки.
"Всё что нужно рознице — отсканировать код на кеге при постановке на кран — это занимает пару секунд. Всё ПО было готово ещё прошлой осенью", — добавил оператор.
В компании Х5 Group уточнили, что торговые сети X5 участвуют в системе маркировки с момента её внедрения и успешно пилотируют подключение к ней различных категорий товаров.
Компания «Магнит» также сообщила, что розничная сеть полностью готова к новому этапу маркировки пива и слабоалкогольных напитков и передаче данных в систему "Честный знак".
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