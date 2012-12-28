Липчанка полтора года добавилась от управляющей компании выплаты в 219 тысяч рублей за залитие квартиры
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Общество
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43 минуты назад
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В школах Липецка по желанию продолжится дистанционное обучение
Информацию до родителей уже довели классные руководители.
«Для детей, которые останутся дома, будут организованы занятия в дистанционном формате. Классные руководители уже довели соответствующую информацию до родителей», — сообщила пресс-служба администрации Липецка.
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