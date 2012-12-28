В школах Липецка по желанию продолжится дистанционное обучение

Информацию до родителей уже довели классные руководители.





«Для детей, которые останутся дома, будут организованы занятия в дистанционном формате. Классные руководители уже довели соответствующую информацию до родителей», — сообщила пресс-служба администрации Липецка.



Завтра в связи с неблагоприятными погодными условиями в школах Липецка по желанию продолжится удаленное обучение.