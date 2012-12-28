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Спорт
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вчера, 21:32
В Глазове липецкие хоккеисты продолжили самую длинную победную серию в сезоне
Лучшим признали вратаря, наша команда уже одной ногой в плей-офф.
А вот команда из Удмуртии в заветную «восьмёрку» пока не попадает, но и располагалась до игры недалеко – всего в двух строчках в таблице, на 10-м месте и в 4-х очках. Такие соперники сейчас наиболее опасны, ибо отступать им некуда.
Матч начался с … видеопросмотра. Липчане уже на исходе 3-й минуты затолкали шайбу в чужие ворота, но посмотрев «кино», судьи взятие ворот не засчитали.
Зато на 10-й минуте уже не возникало никаких вопросов к голу Матвея Иванова. Наш форвард получил шайбу в центре площадки, пересёк синюю линию и с половины зоны соперника точно бросил «с кистей» - 1:0.
Ответ хозяев был похожим. На 15-й минуте Ростаслав Моисеев неожиданным броском со средней дистанции заслал врасплох голкипера Максима Пузякова – 1:1.
Игра проходила в целом в равной борьбе, но на 28-й минуте наш Клим Коваленко забросил шайбу, которая стала в итоге победной. Наш форвард отыскал брешь между двумя защитниками и пока его персонально никто не встретил, бросил низом в дальний угол – 2:1.
В третьем периоде ни одна из команд не смогла добиться успеха, хотя обе по два раза оставались в большинстве.
Лучшим игроком матча сами хоккеисты «Липецка» признали своего вратаря Пузякова, который отразил 26 из 27 бросков соперника, против 33-х спасений у его коллеги.
«Липецк» сохранил за собой 5-ю строчку, отрыв от непроходного 9-го места увеличился уже до 8 очков. В ходе нынешнего сезона у команды Алексея Храмцова ещё не было столь длинных выигрышных серий. Завтра её можно будет продлить в повторном поединке в Глазове.
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