Липчанка полтора года добавилась от управляющей компании выплаты в 219 тысяч рублей за залитие квартиры
Липецкая вечЁрка: гейзер на Московской, ажиотаж в травмпунктах и подземные толчки в монастыре
Общество
2277
вчера, 20:24
1
Липецкая вечЁрка: гейзер на Московской, ажиотаж в травмпунктах и подземные толчки в монастыре
Сегодня, 13 февраля, энергетики устраняли коммунальную аварию, в травмпунктах было многолюдно, а по соцсетям разошлось видео странных толчков в Задонском монастыре.
Аварийная бригада «Квадры» вырезала так называемый отвод — г-образный кусок трубы в тепловой камере и заменила его на новый. После обеда энергетики закончили ремонт.
Жителям микрорайона «Университетский» тепло вернули где-то в 10:30, тем же, кто живет в 19 микрорайоне — обещают тепло вечером, когда управляющие компании завершат работу.
Перерасчет за тепло, как в случае с январской аварией, жителям двух районов делать не будут. Без ресурса липчане оставались не очень продолжительное время. К тому же им повезло с погодой — не то что месяц назад, когда стояли лютые морозы.
Стоит отметить, что улицу Московскую только в прошлом году отремонтировали. Когда готовились к тому ремонту, у энергетиков информации о проблемах на сетях не было.
Понятное дело, что новости о порыве набрали сегодня наибольшее количество комментариев. Были среди них и позитивные.
— Низкий поклон за быстро устраненную аварию. Все только и держится на слесарях «Квадры». Но ведь теперь начнутся порывы в домах и не факт, что тепло будет, — поблагодарила Ефросинья.
— Мы активно боремся за звание города фонтанов! — считает Это будет эпичная битва.
Ажиотаж в травмпунктах сегодня не спал, хотя до пиковых значений 12 февраля не дошло. Накануне в три городских травмпункта обратились 302 человека.
Самые частые травмы — перелом лучевой кости со смещением, ушибы и растяжения. Врачи ставили и более серьёзные диагнозы — переломы шейки бедра и большеберцовой кости.
— Очередной рекорд! Награждать кого будут? — съязвило Золотое Дно.
— Хоть кто-нибудь подаст иск к администрации и УК? Там денег можно нормально отсудить даже за моральные страдания. — спросил Витек.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, исков к кому-либо от пострадавших из-за гололеда пока не поступало.
Добавим, что больше года назад, 19 января 2023-го, в травмпункты попали 335 человек.
Между тем, пока другие возмущались, один из жителей Липецка не стал дожидаться милостей от коммунальщиков и сам посыпал тротуар перед входом в магазин.
— Скоро сами и трубы менять начнем, — предположил Гость.
В Сети завирусилось видео о подземных толчках в Задонском монастыре. Нечто произошло под пекарней.
Причина толчков так и осталась неизвестной несмотря на то, что видео, возможно, было снято несколько месяцев назад. Однако читатели GOROD48 в комментариях тут же набросали несколько возможных вариантов.
— Наверное «снизу» прогневались и копытом постучали, — считают Липецкие басни.
— А какие-то сейсмические явления возможны? В любом случае это здание должны полностью осмотреть эксперты, чтобы исключить возможность обрушения в дальнейшем! Просто так ничего не бывает, — написал читатель.
Завтра Липецкая область окажется в зоне атмосферного фронта, что приведет к похолоданию. По прогнозам синоптиков, температура в Липецке и днем, и ночью будет колебаться от -5 до -7 градусов. Ожидаются осадки: от умеренного дождя до небольшого снег. К сожалению, снова будет гололед! Берегите себя!
И обратите внимание, несмотря на то, что перекрытие горбатого моста на ремонт отложено, запрещающите знаки, установленные на улице Первомайской действуют.
0
0
1
2
0
Комментарии (1)