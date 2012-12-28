На четырех улицах Липецка отключат холодную воду

14 февраля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях на четырех улицах, предупредили в компании.

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 3, 3а, 3б, 3д по улице Папина, №№ 6, 10, 11а, 12, 12а в Студенческом городке, №№ 1, 2, 2а, 21, 31, 37, 39, 41 по улице Гоголя, №№ 5, 7 по улице Громовой, жители частного сектора улицы Гоголя.Машины с водой для питья будут находиться по адресам: Студенческий городок, 10, улица Ульяны Громовой, 7. После окончания работ возможно повышение мутности воды.