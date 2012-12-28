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Общество
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вчера, 17:07
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На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
14 февраля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях на четырех улицах, предупредили в компании.
Машины с водой для питья будут находиться по адресам: Студенческий городок, 10, улица Ульяны Громовой, 7. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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