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В России
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сегодня, 17:02
Банки стали отклонять две из трех заявок на потребкредиты
Банки стали чаще отказывать гражданам в выдаче потребкредитов. По данным на ноябрь и декабрь, финорганизации отклоняли почти две трети всех заявок на необеспеченные ссуды (56%). Это следует из статистики финансового маркетплейса «Сравни».
С октября ЦБ установил лимит по выдаче потребзаймов для клиентов с долговой нагрузкой 50-80% (то есть когда человек тратит от 50 до 80% дохода на погашение долга). Банки с универсальной лицензией могли предоставлять таким заемщикам максимум треть от всех выданных ссуд. Регулятор также снизил порог до 5% по выдаче кредитов наличными россиянам с долговой нагрузкой больше 80%.
В ВТБ подтвердили рост количества отказов в выдаче потребзаймов в 2023 году. Превентивные решения регулятора и рост отказов со стороны банков понятны — на финансовом рынке не хотят надувания кредитного пузыря и массового невозврата займов, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
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