Банки стали отклонять две из трех заявок на потребкредиты

Банки стали чаще отказывать гражданам в выдаче потребкредитов. По данным на ноябрь и декабрь, финорганизации отклоняли почти две трети всех заявок на необеспеченные ссуды (56%). Это следует из статистики финансового маркетплейса «Сравни».

