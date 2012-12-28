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В России
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сегодня, 17:01
В России увеличат штрафы за незаконную рубку леса
13 февраля Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект Минприроды, меняющий систему наказаний за незаконные рубки леса. Изменения в КоАП предполагают ужесточение штрафов за повторное нарушение требований по заготовке, транспортировке, хранению и учету древесины.
Штрафы на повторное нарушение составят для должностных лиц - от 30 до 50 тыс. рублей, для юридических — от 300 до 500 тыс. рублей, указали в ведомстве.
Такие же санкция будут предусмотрены в случае, если машины, которые перевозят лес, не буду оборудованы системой ГЛОНАСС, которую используют для отслеживания перемещения материалов. А также привлекать к административной ответственности планируют, если техника для заготовки леса находилась там без документов.
«Предлагается штрафовать за нарушение требований к размещению и характеристикам складов древесины, несвоевременное представление информации об объектах лесоперерабатывающей инфраструктуры, о ввезенной и вывезенной со складов древесины», — указали в Рослесхозе.
В Минприроды же «Известиям» уточнили, что изменения направлены на декриминализацию лесной сферы.
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