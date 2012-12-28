Липчанка полтора года добавилась от управляющей компании выплаты в 219 тысяч рублей за залитие квартиры
Липецкая вечЁрка: гейзер на Московской, ажиотаж в травмпунктах и подземные толчки в монастыре
Экономика
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вчера, 16:45
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Статистика: липчане тратили меньше на продукты питания и больше – на готовый общепит
350,1 миллиарда рублей составил оборот розничной торговли в Липецкой области в 2023 году – в сопоставимых ценах он вырос на 0,4% по сравнению с 2022 годом, сообщает Липецкстат. В расчете на душу населения пришлось 312,2 тысячи рублей.
Оборот общественного питания в 2023 году составил почти 11,3 миллиарда рублей, или 108% (в сопоставимых ценах) к уровню предыдущего года. В расчете на душу населения – 10 061 рубль.
Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках составила 3,5% от оборота розничной торговли.
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