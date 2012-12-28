Статистика: липчане тратили меньше на продукты питания и больше – на готовый общепит

350,1 миллиарда рублей составил оборот розничной торговли в Липецкой области в 2023 году – в сопоставимых ценах он вырос на 0,4% по сравнению с 2022 годом, сообщает Липецкстат. В расчете на душу населения пришлось 312,2 тысячи рублей.

Доля продажи непродовольственных товаров в общем объеме розничной торговли оказалась выше – на эти траты пришлось 51,8%. В целом на непродовольственные товары липчане потратили в 2023 году 181,4 миллиарда рублей, по сравнению с годом ранее эти траты выросли на 2,1%. Расходы на пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия, напротив, сократились в 2023 году на 1,5% и составили 168,7 миллиарда рублей.Оборот общественного питания в 2023 году составил почти 11,3 миллиарда рублей, или 108% (в сопоставимых ценах) к уровню предыдущего года. В расчете на душу населения – 10 061 рубль.Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках составила 3,5% от оборота розничной торговли.