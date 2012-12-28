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278
вчера, 16:45
4

Статистика: липчане тратили меньше на продукты питания и больше – на готовый общепит

350,1 миллиарда рублей составил оборот розничной торговли в Липецкой области в 2023 году – в сопоставимых ценах он вырос на 0,4% по сравнению с 2022 годом, сообщает Липецкстат. В расчете на душу населения пришлось 312,2 тысячи рублей. 

Доля продажи непродовольственных товаров в общем объеме розничной торговли оказалась выше – на эти траты пришлось 51,8%. В целом на непродовольственные товары липчане потратили в 2023 году 181,4 миллиарда рублей, по сравнению с годом ранее эти траты выросли на 2,1%. Расходы на пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия, напротив, сократились в 2023 году на 1,5% и составили 168,7 миллиарда рублей. 

Оборот общественного питания в 2023 году составил почти 11,3 миллиарда рублей, или 108% (в сопоставимых ценах) к уровню предыдущего года. В расчете на душу населения – 10 061 рубль.
Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках составила 3,5% от оборота розничной торговли.

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Комментарии (4)

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Статист
30 минут назад
Спасибо точкам Русский Аппетит, если бы не они, вообще с голодухи можно было бы загнуться.
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Колхозники
вчера, 20:28
Говорят народу такая жизнь очень сильно нравится.
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Партработник
вчера, 17:19
На душу населения 312 тысяч рублей. У нас в жемчужине основное население столько не зарабатывает.
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Дмитрий
вчера, 17:08
По мне это одно и тоже, что общепит, что супермаркет. На еду липчане тратят непомерно много свыше 50% дохода!!! а пенсионеры, наверно и все 100% что получают люди то и на еду тратят и крабов и омаров простые обыватели точно не едят.
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