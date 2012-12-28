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В России
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сегодня, 16:26
В Минобороны сообщили о сбитых беспилотниках в Белгородской и Брянской областях
Уточняется, что дежурными средствами ПВО три украинских БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области и один — над территорией Брянской.
Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над территорией Белгородской области и один над территорией Брянской, - говорится в сообщении оборонного ведомства.
В свою очередь губернатор Брянской области Александр Богомаз также сообщил в своем Телеграм-канале, что беспилотный летательный аппарат-разведчик самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ.
По его словам, пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте.
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