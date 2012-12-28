Исследование: липчане банкротились на 29% чаще

Суды признали банкротами в 2023 году 3191 жителей и индивидуальных предпринимателей Липецкой области — на 29 % больше, чем в 2022 году. Годом ранее процедуру реализации имущества вводили в отношении 2474 жителей Липецкой области. Такие данные приводятся в исследовании аналитиков Единого федерального реестра юридически значимых сведений «Федресурс».





В целом по России банкротами в 2023 году признали 350 788 человек, что на 26,2% больше, чем в 2022 году. Всего за период существования процедуры потребительского банкротства, с 1октября 2015 года по 31 декабря 2023 года несостоятельными в Липецкой области оказались 9540 человек.Самый заметный прирост граждан, которые решили пройти процедуру банкротства, оказался в Ингушетии — на 164,4%, или с 418 человек в 2022 году до 1105 — в 2023-м. На 124,5% выросло число банкротов в Хакасии, на 104,8% — в республике Коми. Пензенская область оказалась единственной, где по итогам 2023 года суды признали банкротами на 0,8% меньше граждан и индивидуальных предпринимателей, отмечается в исследовании.