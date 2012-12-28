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В России
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сегодня, 14:59
Умер Герой СССР Валерий Востротин
Скончался Герой Советского Союза Валерий Востротин, который командовал 9-й парашютно-десантной ротой 345-го гвардейского полка в Афганистане.
Генерал-полковник не дожил два дня до 35-летия вывода войск из Афганистана. Причиной смерти стало тяжелое заболевание, с которым он боролся два года. За выполнение боевых задач в Афганистане в 1989 году Валерий Востротин получил звание Героя СССР.
С 1994 по 2003 год Валерий Востротин был заместителем Сергея Шойгу, руководившего МЧС России. После господин Востротин был депутатом Госдумы четвертого созыва. С 2017 года генерал-полковник был главой попечительского совета парка "Патриот". Также он снялся в трех фильмах: "Черная акула", "Путь" и документальном фильме "Боевое братство".
9-я парашютно-десантная рота в составе 345-го гвардейского полка под командованием Валерия Востротина стала известна благодаря захвату и бою за безымянные высоты, отмеченные на картах как 3234 и 3228. 7 января 1988 года бойцы в течение 12 часов держали оборону против превосходящей силы противника. Одержанная победа позволила разблокировать дорогу к городу Хост и возобновить снабжение советских войск. По мотивам этих событий Федор Бондарчук снял фильм "9 рота".
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