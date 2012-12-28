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В мире
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сегодня, 14:25
В США зарегистрировали первую человеческую смерть от вируса аляскапокса
Американские специалисты выявили первую человеческую смерть от вируса аляскапокса.
Речь идет о вирусе натуральной оспы, который переносится мелкими грызунами. Вспышки зоонозных вариантов могут охватывать разные уголки мира.
Сообщение о первой смерти человека от недавно открытого вируса аляскапокс, распространяемого мелкими грызунами, вызвало большую тревогу во всем мире. Патоген принадлежит к роду ортопоксвирусов, куда входят натуральная оспа и несколько зоонозных линий, вызывающих вспышки в разных частях света.
В середине сентября пожилой житель полуострова Кенай на Аляске, лечившийся от рака, заметил красную сыпь на коже правой подмышки. Как сообщает Эпидемиологическая служба Аляски, пациент несколько раз обращался к своему врачу и в скорую по этому поводу. Те прописывали курсы антибиотиков. Биопсия пораженных тканей не выявила злокачественных клеток или бактериальной инфекции.
Сыпь переросла в раны с коростами, а обследование на КТ и МРТ показало сходство с оспой. Позже установилось сходство с Alaskapox virus, который открыли в 2015 году, обнаружив его у землеройки.
Лечение противовирусными и иммуноглобулинами не помогло, пациент начал страдать от проблем с дыханием и почечной недостаточности, что в итоге привело к смерти. Этот случай вызвал обеспокоенность среди ученых.
Неясно, как он мог заразиться. Жил один в удаленной местности, не путешествовал, не контактировал с приезжими или инфекционными больными. Подозрение пока падает на бездомного кота, о котором заботился покойный, не раз получавший царапины. Одну из них — на правой руке — за месяц до болезни. Однако тесты на странный вирус у животного отрицательные.
Вирус аляскапокс вызывает сыпь, головную боль, иногда смерть. Однако особенности перехода от животного к человеку пока неизвестны. Быть может, вирус переходит через укусы, царапины, либо фекалии и мочу.
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