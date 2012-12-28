Турпоток из Китая в Липецк за год вырос в 4,5 раза

Количество гостей из Поднебесной в город под липами растет планомерно: в 2023 году турпоток увеличился в 2,5 раза, в январе 2024 года – еще в 4,5 по сравнению с показателями прошлого года. По количеству китайских туристов Липецкая область опередила Воронежскую, Вологодскую и Волгоградскую области, Удмуртию, Дагестан и Сахалин.

В целом по стране турпоток из Китая за год вырос в 2,5 раза. Кроме того, Россию стали чаще посещать граждане ОАЭ, Вьетнама и Японии, свидетельствует исследование МегаФона.

По статистике оператора, наибольшей популярностью у гостей из Китая пользуются Москва и Санкт-Петербург. На эти города с учетом их областей приходится более 57% всех поездок китайцев. Помимо приграничных регионов (Приморский край, Амурская область, Забайкальский край) в список самых популярных направлений входят Мурманская, Иркутская и Тверская области. В топ-10 также вошел богатый на исторические и культурные достопримечательности Татарстан.

Во время путешествия по России туристы из Китая тратят больше всего интернет-трафика на приложение WeChat (18+), которое объединяет в себе функции мессенджера, мобильного банка и социальной сети. На него приходится каждый четвертый потраченный китайцами гигабайт.

На втором месте — самый распространенный в Китае мессенджер QQ (около 5% всего трафика) (12+), а замыкает тройку популярных приложений поисковик Baidu.com (18+). Кроме того, в российском роуминге китайские туристы активно смотрят видео в TikTok (12+).

Интерес к России растет и среди путешественников из других восточных стран. Турпоток из ОАЭ по объему уступает только китайскому среди азиатских государств и превосходит его по динамике — в сравнении с январем 2023 года число туристов из Объединенных Арабских Эмиратов выросло в 2,8 раза.

На третьем месте — туристы из Японии (рост на 31%). Также российские города пользуются большой популярностью у вьетнамцев (рост на 85% год к году) и иранцев, которых в январе 2024 года приехало на 75% больше, чем в прошлом.

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