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Погода в Липецке
3263
вчера, 17:00
7

В Липецкую область возвращаются морозы

И днем, и ночью будет до -9.

14 февраля Липецкая область окажется в зоне атмосферного фронта — ночью прогнозируется умеренный, а днем небольшой снег. Температура воздуха понизится на 5-10 градусов. 15 и 16 февраля в области повышенного атмосферного давления в нашем регионе ожидается морозная погода преимущественно без осадков. 

Среднесуточные температуры воздуха составят: 14 февраля — 3-8 градусов мороза, что на 1-3 градуса выше нормы, 15 и 16 февраля — 9-14 градусов мороза, что на 3-6 градусов ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 февраля в Липецкой области облачно, ночью умеренные дождь, мокрый снег и снег, местами гололед, на дорогах гололедица, днем небольшой снег. Ветер восточный, 8-13 м/сек. Температура воздуха ночью и днем — от -4 до -9 градусов. 

В Липецке облачно, умеренные дождь, мокрый снег и снег, гололед, днем небольшой снег. Ночью и днем — от -5 до -7 градусов.

День 14 февраля стал самым теплым в Липецке в 2014 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году – 28 градусов мороза. 

похолодание
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Комментарии (7)

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Сначала новые
Эксперт
58 минут назад
Пинка им под зад этим морозам и тем кто ими управляет.
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А?
вчера, 17:47
Для публикации Новости пришлось целую улицу песком просыпать. Переработались бедняги
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Око
вчера, 17:39
Сегодня в 11-30 у Л-сити на парковке сидел селезень. Вот за него волнительно, а люди переживут.
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Лиза
вчера, 17:36
Человек, он ещё никуда и не уходил. Быстрее бы весна пришла, надоел уже лёд под ногами!
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Воронежец
вчера, 18:56
Это вы еще в Сыктыквкаре,короче говоря,там не были.
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Человек
вчера, 17:03
Вот и гололед вернулся.
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Незнайка
вчера, 17:43
А он еще никуда и не уходил. Где эти дворники и УК? Ау! Пальчиком погрозили.
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