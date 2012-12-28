В Липецкую область возвращаются морозы

И днем, и ночью будет до -9.

14 февраля Липецкая область окажется в зоне атмосферного фронта — ночью прогнозируется умеренный, а днем небольшой снег. Температура воздуха понизится на 5-10 градусов. 15 и 16 февраля в области повышенного атмосферного давления в нашем регионе ожидается морозная погода преимущественно без осадков.Среднесуточные температуры воздуха составят: 14 февраля — 3-8 градусов мороза, что на 1-3 градуса выше нормы, 15 и 16 февраля — 9-14 градусов мороза, что на 3-6 градусов ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 февраля в Липецкой области облачно, ночью умеренные дождь, мокрый снег и снег, местами гололед, на дорогах гололедица, днем небольшой снег. Ветер восточный, 8-13 м/сек. Температура воздуха ночью и днем — от -4 до -9 градусов.В Липецке облачно, умеренные дождь, мокрый снег и снег, гололед, днем небольшой снег. Ночью и днем — от -5 до -7 градусов.День 14 февраля стал самым теплым в Липецке в 2014 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году – 28 градусов мороза.