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Погода в Липецке
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вчера, 17:00
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В Липецкую область возвращаются морозы
И днем, и ночью будет до -9.
Среднесуточные температуры воздуха составят: 14 февраля — 3-8 градусов мороза, что на 1-3 градуса выше нормы, 15 и 16 февраля — 9-14 градусов мороза, что на 3-6 градусов ниже нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 февраля в Липецкой области облачно, ночью умеренные дождь, мокрый снег и снег, местами гололед, на дорогах гололедица, днем небольшой снег. Ветер восточный, 8-13 м/сек. Температура воздуха ночью и днем — от -4 до -9 градусов.
В Липецке облачно, умеренные дождь, мокрый снег и снег, гололед, днем небольшой снег. Ночью и днем — от -5 до -7 градусов.
День 14 февраля стал самым теплым в Липецке в 2014 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году – 28 градусов мороза.
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