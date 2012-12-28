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2579
вчера, 14:29
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65-летняя липчанка перевела мошенникам больше двух миллионов рублей по «просьбе начальника»

А 21-летняя липчанка лишилась 1,8 миллиона рублей, пытаясь заработать на инвестициях в газовую промышленность.

65-летняя липчанка попалась на удочку мошенников в Telegram. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, женщине поступило сообщение от имени руководителя организации, в которой она работает. Начальник со взломанного аккаунта велел подчинённой делать всё, что ей скажут в дальнейшем. В результате с ней связались «сотрудники правоохранительных органов» и «Росфинмониторинга», после общения с которыми женщина перевела мошенникам более 2 миллионов рублей.

«Мы рекомендуем жителям региона критически воспринимать любые предложения от незнакомцев, перепроверять информацию и никогда не торопиться при принятии финансовых решений. Если вам поступает сообщение в мессенджерах от якобы представителя какого-либо государственного ведомства, и он заводит разговор о деньгах, — не реагируйте на него. Для уточнения информации позвоните по телефону, указанному на официальном сайте этого ведомства», — такие рекомендации по противодействию фейковым аккаунтам и сообщениям мошенников дают в липецком отделении Банка России.

21-летняя липчанка лишилась 1,8 миллиона рублей: девушка хотела заработать на инвестициях в газовую промышленность. Деньги (причём кредитные) она переводила мошенникам в течение 10 дней.

117 тысяч рублей потерял 53-летний липчанин, который хотел заказать анимационное шоу на сайте. Он по неосторожности продиктовал авторам объявления SMS-код от банка.

42-летняя липчанка хотела купить кресло-кровать на одной их торговых площадок и тоже сообщила секретный код мошенникам. Женщина лишилась почти 50 тысяч рублей.

18-летняя жительница Грязей откликнулась на предложение в Telegram получить пассивный доход. Игра на биржевой платформе обернулась потерей 145 тысяч рублей.
мошенничество
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Комментарии (10)

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вчера, 21:55
Грязи, не сообщайте никому код от Госуслуг!
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65
вчера, 20:55
Говорят молодежь без мозгов. А в 65 ещё люди работают и тоже без мозгов! Ну кто их держит в таком возрасте?
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Кузя
вчера, 20:40
Сенильная деменция мутирует , и до молодёжи достала...
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Animal Planet
вчера, 16:07
+115* в вайбере уже 3 раза сегодня звонили.Это мошенники,не ведитесь.
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ded
вчера, 15:30
откуда у дураков такие деньги, и, что более интересно, кто даёт им кредиты ??
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Аниматоры
вчера, 15:29
Это какое же шоу захотел мальчик 53 лет отроду?))))
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Зима
вчера, 15:27
Людииии! Опомнитесь уже! Не верьте , когда заводят разговор про деньги! А лучше - не отвечайте незнакомцам(вспомните Булгакова)
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Компостная Яма
вчера, 15:05
Простофили! Самые настоящие дураки. Как можно поверить в такую лебеду? И от дать свои деньги
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Ком Ментарий
вчера, 15:02
Во всех СМИ давно и планомерно ведутся разъяснения о том как избежать обмана со стороны мошенников. Кажется, что уже утюги и кофемолки стали транслировать эти предостережения. Но некоторые упорно продолжают топтаться на этих граблях.
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ттт
вчера, 14:38
многие как в сказке живут, инфогрязь этого мира их не касается. Вокруг единорожки и добрые феи.
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