Липчанка полтора года добавилась от управляющей компании выплаты в 219 тысяч рублей за залитие квартиры
Липецкая вечЁрка: гейзер на Московской, ажиотаж в травмпунктах и подземные толчки в монастыре
Происшествия
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вчера, 14:29
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65-летняя липчанка перевела мошенникам больше двух миллионов рублей по «просьбе начальника»
А 21-летняя липчанка лишилась 1,8 миллиона рублей, пытаясь заработать на инвестициях в газовую промышленность.
«Мы рекомендуем жителям региона критически воспринимать любые предложения от незнакомцев, перепроверять информацию и никогда не торопиться при принятии финансовых решений. Если вам поступает сообщение в мессенджерах от якобы представителя какого-либо государственного ведомства, и он заводит разговор о деньгах, — не реагируйте на него. Для уточнения информации позвоните по телефону, указанному на официальном сайте этого ведомства», — такие рекомендации по противодействию фейковым аккаунтам и сообщениям мошенников дают в липецком отделении Банка России.
21-летняя липчанка лишилась 1,8 миллиона рублей: девушка хотела заработать на инвестициях в газовую промышленность. Деньги (причём кредитные) она переводила мошенникам в течение 10 дней.
117 тысяч рублей потерял 53-летний липчанин, который хотел заказать анимационное шоу на сайте. Он по неосторожности продиктовал авторам объявления SMS-код от банка.
42-летняя липчанка хотела купить кресло-кровать на одной их торговых площадок и тоже сообщила секретный код мошенникам. Женщина лишилась почти 50 тысяч рублей.
18-летняя жительница Грязей откликнулась на предложение в Telegram получить пассивный доход. Игра на биржевой платформе обернулась потерей 145 тысяч рублей.
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