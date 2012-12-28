65-летняя липчанка перевела мошенникам больше двух миллионов рублей по «просьбе начальника»

А 21-летняя липчанка лишилась 1,8 миллиона рублей, пытаясь заработать на инвестициях в газовую промышленность.

65-летняя липчанка попалась на удочку мошенников в Telegram. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, женщине поступило сообщение от имени руководителя организации, в которой она работает. Начальник со взломанного аккаунта велел подчинённой делать всё, что ей скажут в дальнейшем. В результате с ней связались «сотрудники правоохранительных органов» и «Росфинмониторинга», после общения с которыми женщина перевела мошенникам более 2 миллионов рублей.«Мы рекомендуем жителям региона критически воспринимать любые предложения от незнакомцев, перепроверять информацию и никогда не торопиться при принятии финансовых решений. Если вам поступает сообщение в мессенджерах от якобы представителя какого-либо государственного ведомства, и он заводит разговор о деньгах, — не реагируйте на него. Для уточнения информации позвоните по телефону, указанному на официальном сайте этого ведомства», — такие рекомендации по противодействию фейковым аккаунтам и сообщениям мошенников дают в липецком отделении Банка России.21-летняя липчанка лишилась 1,8 миллиона рублей: девушка хотела заработать на инвестициях в газовую промышленность. Деньги (причём кредитные) она переводила мошенникам в течение 10 дней.117 тысяч рублей потерял 53-летний липчанин, который хотел заказать анимационное шоу на сайте. Он по неосторожности продиктовал авторам объявления SMS-код от банка.42-летняя липчанка хотела купить кресло-кровать на одной их торговых площадок и тоже сообщила секретный код мошенникам. Женщина лишилась почти 50 тысяч рублей.18-летняя жительница Грязей откликнулась на предложение в Telegram получить пассивный доход. Игра на биржевой платформе обернулась потерей 145 тысяч рублей.