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29 минут назад
Двое военных ВС Армении погибли при обстреле со стороны Азербайджана
Еще несколько человек получили ранения.
"В результате открытого со стороны ВС Азербайджана огня в направлении Неркин Ханд (Сюникская область на юге Армении - ИФ) двое военнослужащих ВС Армении погибли. Есть раненые", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Армении.
Обстрел начался в 5:30 (4:30 мск). Он велся из стрелкового оружия. Село Неркин-Анд расположено на юге Армении вблизи восточной границы с Азербайджаном.
В то же время Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле с территории Армении позиций сил республики на границе двух стран в районе Товузского района.
"12 февраля в 20:50 и в 23:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Чинарлы Товузгалинского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населённого пункта Коханаби Товузского района", - говорится в сообщении.
В Минобороны Армении опровергли заявление Баку об обстрелах с армянской стороны азербайджанских позиций в северо-восточной части пограничной зоны.
"Сообщение Министерства обороны Азербайджана о том, что 12 февраля в период с 20:50 до 23:40 подразделения ВС Республики Армения якобы открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в северо-восточной части пограничной зоны, не соответствует действительности", - заявили в пресс-службе ведомства.
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