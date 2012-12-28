14-летнего и 16-летнего липчан осудили за грабежи

В одном случае они ограбили купающихся в пруду школьников.

Советский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 16-летнего и 14-летнего липчан, обвиняемого в грабежах: 16-летнему парню вменяли четыре эпизода преступлений, его 14-летнему товарищу — один.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, летом прошлого года подростки похитили сумки двух школьников, оставленные ими на берегу, пока сами дети купались в пруду в селе Сырское. Находившиеся в сумках мобильные телефоны подростки продали. Сумма ущерба превысила 9 тысяч рублей.16-летний подсудимый также признался в двух эпизодах хищения спиртного с полок магазина и грабеже продуктового киоска, во время которого он даже ударил продавца кулаком в лицо.В результате 16-летнего парня приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года. А 14-летний мальчик получил год лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.На осужденных также возложена обязанность пройти курс коррекционно-реабилитационных занятий в Центре «Семья».