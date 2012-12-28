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В России
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55 минут назад
ЦБ РФ хочет ввести лимит бесплатной рассрочки
В планах ЦБ — к 1 июня 2024 года разработать поправки в законодательство, регламентирующие приобретение товаров и услуг с использованием BNPL-сервисов.
В планах ЦБ — к 1 июня 2024 года разработать поправки в законодательство, регламентирующие приобретение товаров и услуг с использованием BNPL-сервисов. Пока речь идет о том, что рынок рассрочки в России будет работать по двум моделям, - рассказали в ЦБ.
Банк России намерен ввести разное регулирование для двух моделей рассрочки — платной и бесплатной.
"Платная рассрочка, по сути, является потребкредитом, и регулирование здесь не должно отличаться от регулирования в потребительском кредитовании, иначе возникает арбитраж. Предоставлять такую рассрочку должны профессиональные кредиторы", — заявил представитель ЦБ. Речь идет о ситуациях, когда с клиента берется комиссия за подключение услуги рассрочки. Таким образом, если требования к платной рассрочке будут такие же, как к потребкредитам, то при ее оформлении сервисы обязаны будут передавать данные в бюро кредитных историй (БКИ). Идея о том, что платежи физлица по имеющимся рассрочкам должны отражаться в его кредитной истории, уже обсуждалась. Рынок выступал против этого подхода.
"Вторая модель — бесплатная рассрочка. Здесь мы обсуждаем возможность предоставления такой услуги специализированными операторами рассрочки. В таком случае для них будут установлены требования, обеспечивающие защиту прав потребителей. И рассматривается создание специального реестра таких операторов", — сообщили в Банке России.
Для сервисов бесплатной рассрочки ЦБ допускает дополнительное регулирование в виде лимита на сумму покупок.
"Одной из наших целей является ограничение роста долговой нагрузки заемщиков. Поэтому мы не исключаем возможность введения определенных ограничений на сделки с операторами сервисов рассрочки", — сказал представитель Банка России. Он не уточнил, о какой пороговой сумме рассрочки может идти речь, но допустил, что при ее превышении BNPL-сервису придется передавать информацию о клиенте в БКИ.
"Может быть введено требование учитывать в кредитных историях обязательства, возникающие при использовании сервисов рассрочки, превышающих определенный лимит", — сказал представитель ЦБ.
Некоторые крупные BNPL-сервисы декларируют, что работают по модели бесплатной рассрочки: потребитель не платит за саму услугу, ее подключение оплачивает продавец товара. При этом BNPL-сервис не знает, закладывает ли продавец свои расходы в стоимость продукции.
Вопрос платы потребителя за сервис рассрочки сейчас спорный, - считают эксперты. По их словам, в схеме с BNPL комиссия продавца, которую тот перечисляет сервису, не должна закладываться в цену товара. Но на практике так происходит не всегда.
"Сейчас в сегменте BNPL используются разнообразные манипуляции с ценами: можно зайти на крупные маркетплейсы и посмотреть, как отличается цена товара при оплате сразу всей стоимости и как при рассрочке, при этом в цене это может быть зафиксировано как скидка. Это потребует создания механизмов контроля — например, контроля обязательности указывать в фискальном чеке признак способа расчета как BNPL с указанием ИНН BNPL-сервиса", — полагают эксперты.
Больше всего участников рынка беспокоит возможная перспектива передачи данных о предоставленных рассрочках в бюро кредитных историй, - утверждают специалисты.
"Что касается обмена данными между операторами сервисов рассрочки, то регулятор не планирует создание системы, параллельной бюро кредитных историй", — сказал представитель регулятора.
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