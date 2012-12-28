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сегодня, 09:59

В турецкой Анталье произошло наводнение из-за сильных дождей

Проливные дожди вызвали наводнения в Анталье.

Сильные дожди вызвали наводнения в излюбленном месте отдыха российских туристов - турецкой курортной Анталье, в ряде районов приостановлено обучение, - передает РИА Новости со ссылкой на газету Ekonomim.

"Ливень, начавшийся вечером в центре Антальи, усилился ночью. Из-за сильного дождя на дорогах образовались лужи. Граждане и транспортные средства с трудом передвигались по дорогам. В сельской местности в некоторых кварталах были затоплены дома и рабочие места. Из-за ливня в некоторых районах было нарушено транспортное сообщение", - пишет издание.

В письменном заявлении канцелярии губернатора Антальи говорится, что в городе сохраняются неблагоприятные погодные условия.

"В связи с продолжающимися неблагоприятными погодными условиями, наводнениями и паводками в нашей провинции, обучение в наших пяти центральных районах Аксу, Дёшемеалты, Кепез, Коньяалты, Муратпаша приостановлено на один день во вторник 13.02.2024 в соответствии с решением департамента здравоохранения",- отмечается в заявлении.
наводнение
Турция
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