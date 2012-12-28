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сегодня, 09:51
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Умерла известная липецкая судья Галина Брик

Заслуженный юрист Российской Федерации Галина Брик скончалась в возрасте 70 лет.

12 февраля в возрасте 70 лет скончалась судья в отставке, Заслуженный юрист Российской Федерации Галина Брик. Об этом сообщил в своём Telegram-канале начальник Управления Судебного департамента в Липецкой области Дмитрий Черников.

Галина Брик родом из Мурманской области, росла в Липецке. С отличием закончила Воронежский университет. Работала инспектором спецкомендатуры Советского РОВД Липецка, помощником прокурора Кировоградской области, секретарем Правобережного районного суда Липецка. В сентябре 1979 года Галину Брик избрали народным судьей Правобережного районного суда города Липецка, а в апреле 1984 – судьей Липецкого областного суда (в этой должности Брик проработала до 1994 года). Указом президента РФ в октябре 1994-го Галина Брик назначена заместителем председателя Липецкого областного суда. В этой должности работала до осени 2013 года. А с 2013 по 2016 год Брик там же исполняла обязанности судьи. 

Галина Брик была известна как юрист, досконально изучающий все поступающие к ней материалы. Брик, как правило, рассматривала наиболее сложные гражданские дела, специализировалась на рассмотрении трудовых споров, делах о возмещении вреда здоровью, споров о воспитании детей, жалоб на решения и действия должностных лиц, а также дела по международному усыновлению.

«Галина Брик внесла огромный вклад в развитие судебной системы региона и страны, принимала активное участие в проведении судебной реформы, формировании нормативных актов в условиях меняющегося законодательства, работала над Уставом Липецкой области. Она была учителем и наставником для целого поколения судей-цивилистов, всегда честно, принципиально подходила к выполнению своего служебного долга. Галина Семеновна была и остается эталоном судьи, руководителя, патриота», — сообщила объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
Юлия
3 минуты назад
Очень жаль, у этого человека было чему поучится, она очень грамотная как юрист и хорошо воспитанная как человек Царствие ей небесного
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!
8 минут назад
Царствие небесное . Интеллигентный человек и профессионал своего дела
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Гость 2023
11 минут назад
К великому сожалению, российское сообщество судей не блещет справедливостью. До 2002 года у меня был трудовой стаж 53 года ( работал на Кр. Севере), но Зурабов посчитал, что это много и уменьшил его на 13 лет. Конституционный суд его поддержал, хотя весь мир знает, ЗАКОН обратной силы не имеет. Многие Судьи не знают, что за несправедливое решение Бог может наказать.
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Вопрос
12 минут назад
А почему о сталеварах не пишите некрологи?
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Липецк
26 минут назад
Ушла на Суд Божий. А выше Бога не прыгнешь
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сатана 3 го участка
сегодня, 10:39
Как судья она была неграмотная, ее протащили по знакомству и до таких лет проработала
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Адвокат Черный
сегодня, 10:08
Вечная память. Её Честь была Судьей с Большой буквы! Я был несколько раз у неё на процессах, это высший пилотаж! Всем стоит у неё поучиться. Царствие небесное Вам, Ваша Честь. Мы никогда Вас не забудем!
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Наблюдатель
2 минуты назад
Верим! "Судья" Хахалева тоже была "грамотной и справедливой".
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Не эксперт
сегодня, 10:00
Вечная память
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