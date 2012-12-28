Умерла известная липецкая судья Галина Брик

Заслуженный юрист Российской Федерации Галина Брик скончалась в возрасте 70 лет.

12 февраля в возрасте 70 лет скончалась судья в отставке, Заслуженный юрист Российской Федерации Галина Брик. Об этом сообщил в своём Telegram-канале начальник Управления Судебного департамента в Липецкой области Дмитрий Черников.Галина Брик родом из Мурманской области, росла в Липецке. С отличием закончила Воронежский университет. Работала инспектором спецкомендатуры Советского РОВД Липецка, помощником прокурора Кировоградской области, секретарем Правобережного районного суда Липецка. В сентябре 1979 года Галину Брик избрали народным судьей Правобережного районного суда города Липецка, а в апреле 1984 – судьей Липецкого областного суда (в этой должности Брик проработала до 1994 года). Указом президента РФ в октябре 1994-го Галина Брик назначена заместителем председателя Липецкого областного суда. В этой должности работала до осени 2013 года. А с 2013 по 2016 год Брик там же исполняла обязанности судьи.Галина Брик была известна как юрист, досконально изучающий все поступающие к ней материалы. Брик, как правило, рассматривала наиболее сложные гражданские дела, специализировалась на рассмотрении трудовых споров, делах о возмещении вреда здоровью, споров о воспитании детей, жалоб на решения и действия должностных лиц, а также дела по международному усыновлению.«Галина Брик внесла огромный вклад в развитие судебной системы региона и страны, принимала активное участие в проведении судебной реформы, формировании нормативных актов в условиях меняющегося законодательства, работала над Уставом Липецкой области. Она была учителем и наставником для целого поколения судей-цивилистов, всегда честно, принципиально подходила к выполнению своего служебного долга. Галина Семеновна была и остается эталоном судьи, руководителя, патриота», — сообщила объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.