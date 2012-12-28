21-летний ельчанин проведёт 2,5 года в колонии за нападение на мужчину с металлическим прутом
Происшествия
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сегодня, 09:33
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У 38-летнего мужчины изъяли 600 граммов наркотиков
Ему грозит до пожизненного заключения.
«У мужчины изъяли свёрток с запрещенным веществом – метилэфедроном общей массой более 95 граммов. Кроме того, у него дома полицейские обнаружили и изъяли ещё один пакет с полукилограммом аналогичного запрещённого вещества, а также приспособления, необходимые для его фасовки на разовые дозы. Установлено, что наркотик предназначался для дальнейшего сбыта на территории региона», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в особо крупном размере). Мужчине грозит до пожизненного заключения. На время следствия он арестован.
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