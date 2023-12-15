Липецк не торопится

В целом по городу наблюдается не высокая скорость движения— большая часть интерактивной карты пробок в желтых цветах трафика.

В вашем браузере отключен JavaScript

Уже наверное традиционно хуже всего обстановка складывается на Левом берегу, где на улице по улице 9 Мая сконцентрировалось около 30 автобусов, дрогах отмечена красным, местами бурым цветом.Медленно машины проезжают мост через Каменный лог на улице Терешковой в сторону площади Победы.В целом, такой дорожной обстановке способствовало то, что многие просто не смогли выехать из дворов, что хорошо видно на записи, которую прислал наш читатель.