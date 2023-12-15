Общество

18 минут назад

Липецк не торопится

254
#снег
1
Липецк не торопится

В целом по городу наблюдается не высокая скорость движения— большая часть интерактивной карты пробок в желтых цветах трафика.

Уже наверное традиционно хуже всего обстановка складывается на Левом берегу, где на улице по улице 9 Мая сконцентрировалось около 30 автобусов, дрогах отмечена красным, местами бурым цветом.

Медленно машины проезжают мост через Каменный лог на улице Терешковой в сторону площади Победы.



В целом, такой дорожной обстановке способствовало то, что многие просто не смогли выехать из дворов, что хорошо видно на записи, которую прислал наш читатель.
254
#снег
1

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