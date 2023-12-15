Общество
18 минут назад
Липецк не торопится
254
В целом по городу наблюдается не высокая скорость движения— большая часть интерактивной карты пробок в желтых цветах трафика.
Уже наверное традиционно хуже всего обстановка складывается на Левом берегу, где на улице по улице 9 Мая сконцентрировалось около 30 автобусов, дрогах отмечена красным, местами бурым цветом.
Медленно машины проезжают мост через Каменный лог на улице Терешковой в сторону площади Победы.
В целом, такой дорожной обстановке способствовало то, что многие просто не смогли выехать из дворов, что хорошо видно на записи, которую прислал наш читатель.
Медленно машины проезжают мост через Каменный лог на улице Терешковой в сторону площади Победы.
В целом, такой дорожной обстановке способствовало то, что многие просто не смогли выехать из дворов, что хорошо видно на записи, которую прислал наш читатель.
254