На Солнце зафиксирована мощная вспышка

Последний раз вспышки подобной силы на ближайшей к нам звезде были зафиксированы еще в 2017 году.





"Последний раз вспышки подобной силы на ближайшей к нам звезде были зафиксированы еще в 2017 году", — говорится в сообщении.



О мощной вспышке с такой же интенсивностью также пишет NASA. Ее зафиксировали в 12:02 по восточному времени США (20:02 мск).



В "Фобосе" отметили, что вечерней вспышке предшествовали две более слабые — "среднего уровня М5,8 в 10 часов 44 минуты и М2,3 в 16 часов 48 минут", - передает



За вспышками на Солнце, как правило, следуют магнитные бури. Институт прикладной геофизики имени академика Е.К. Федорова отметил, что влияние солнечных вспышек оценивается на уровне R3 (сильный), что может приводить к сбоям в низкочастотной радиосвязи, которые, в свою очередь, могут повлечь ошибки в определении положения кораблей и самолетов.



Солнечные вспышки классифицируются по уровням от М1 до Х20. M или Х обозначает класс интенсивности, а число — силу вспышки. М1 — это незначительные вспышки; М5 — умеренные; Х1–Х10 — сильные, Х20 — экстремальные.



На Солнце около 20:00 14 декабря произошла сильная вспышка интенсивностью Х2,8, - сообщает центр погоды "Фобос"."Последний раз вспышки подобной силы на ближайшей к нам звезде были зафиксированы еще в 2017 году", — говорится в сообщении.О мощной вспышке с такой же интенсивностью также пишет NASA. Ее зафиксировали в 12:02 по восточному времени США (20:02 мск).В "Фобосе" отметили, что вечерней вспышке предшествовали две более слабые — "среднего уровня М5,8 в 10 часов 44 минуты и М2,3 в 16 часов 48 минут", - передает РБК За вспышками на Солнце, как правило, следуют магнитные бури. Институт прикладной геофизики имени академика Е.К. Федорова отметил, что влияние солнечных вспышек оценивается на уровне R3 (сильный), что может приводить к сбоям в низкочастотной радиосвязи, которые, в свою очередь, могут повлечь ошибки в определении положения кораблей и самолетов.Солнечные вспышки классифицируются по уровням от М1 до Х20. M или Х обозначает класс интенсивности, а число — силу вспышки. М1 — это незначительные вспышки; М5 — умеренные; Х1–Х10 — сильные, Х20 — экстремальные.