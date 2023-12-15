Сегодня в Липецке: последствия бурной ночи, День чая и лысая певица

Сегодня липчан ждёт выставка в… концертном зале, песни в музее, чаепитие в библиотеке.

Снегопад

Сегодня существенно потеплеет – температура составит от -1 до -3 градусов. Главный бич сегодняшнего дня – снег. Днём его интенсивность спадёт, но полностью снегопад не прекратится. Мести всё ещё будет прилично, на дорогах вновь образуются снежные заносы.



Ночь борьбы со снегом

Снежная напасть минувшей ночью была такой, что мэр Липецка Евгения Уваркина выкладывала отчёты об усилиях по расчистке города далеко за полночь.

Она сообщила, что проезжую часть убирали 19 комбинированных дорожных машин, 10 МТЗ, 3 автогрейдера. Ещё 18 МТЗ чистили тротуары, снег вывозили на 34-х самосвалах. В 4 утра на работу должны были выйти 162 дворника (меньше недели назад – 106). Сегодня каждый из нас сможет проверить эффективность этих мер. Своё мнение пишите в комментариях.

Отключение воды

К счастью отключений воды в такую погоду будет немного. С 10:00 и до окончания ремонта холодную воду перекроют на улицах 15-й микрорайон, 16, 22, 23, 24, 25, 36, 37, 35, 35а, 35б; Водопьянова, 70; Жуковского, 6а.

Жители остальной части города, промокнув на улице, сумеют в любое время суток принять теплую живительную ванну.

Отключение света

… Правда, некоторым придётся делать это при свечах. С 9:00 до 14:00 оставят без электричества отдельные дома на улицах Воровского, 1а - 38; Гусева, 1-58; Депутатской, 2- 52а; Железнякова, 1, 1а, 10-35; Киевской, 16а; Лебедянской. 2 – 53; Пугачева, 2 - 56; Селекционной, 2-68; Чкалова, 2 – 56; в переулках Верещагина, 3-21б; Верхнем 1 – 25; Крымском, 2, 4, 6, 8; Фруктовом. В это же время полностью обесточат улицу Даргомыжского.

С 9:00 до 17:00 без света оставят улицы Бардина, Бабушкина, Семенова-Тян-Шанского и один дома на улице Адмирала Макарова, 2

С 13:00 до 16:00 не будут гореть лампочки на улице Брюллова.

С 14:00 до 17:00 проведут в потёмках жители улицы Депутатской, 57, 61, 61а, 61б, 63, 65; Киевской, 25а, 27 и полностью – 1-й Крымской.

Пробки

Наш вам сегодняшний совет – не только пользоваться «Яндекс-пробками» или аналогичными приложениями, а если есть такая возможность, вообще воздержаться от поездок на личном транспорте. Не благодарите. Всё сошлось против автомобилистов – и пятница с её интенсивным движением и пробками, и снегопад. Подумайте – не лучше ли разгрузить дорожное движение, самому не попасть в затор или в сугроб, из которого придётся доставать машину вручную. Те, кто попадёт сегодня в аварии (сочувствуем), потом будут рвать на себе волосы, что не послушались нашего совета.

Музыка и выставка в честь юбилея (12+)

В концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса,2) сегодня в 19:00 выступит липецкий Симфонический оркестр, а также , студентка Академического музыкального училища при Московской консерватории скрипачка Ангелина Бондарчук и солисты филармонии Артем Тарасов, Наталья Плюснина, Игорь Пронин, Софья Овчинникова.

На концерте «Музыка родной земли», посвящённом 70-летию Липецкой области, прозвучит музыка Тихона Хренникова, его учеников и современников, арии из репертуара Надежды Обуховой. Вы услышите воспоминания о родных местах наших великих земляков — писателей Михаила Пришвина, Евгения Замятина, Ивана Бунина, пианиста Константина Игумнова, художника Виктора Сорокина.

А в картинной галерее зала «Унион» состоится открытие выставки «История региона в работах липецких художников» из фондов Областного краеведческого музея.

Колбаско расскажет о хорошем знакомом Баталове (12+)

Липецкий киновед Алексей Колбаско расскажет липчанам о своём хорошем знакомом артисте и режиссёре Алексее Баталове. Впрочем, кто же не знает «Жору» из оскароносного фильма «Москва слезам не верит»?! Увлекательный рассказ прозвучит сегодня в 16:00 в библиотеке имени С.Есенина (ул. Космонавтов, 15/3).

Баталов был ещё и педагогом, наш лектор познакомился с ним ещё в 1990-е годы, когда тот преподавал во ВГИКе, которому отдал 40 лет. Алексея Владимировича называли главным интеллигентом в актерской братии СССР, ведь с самого детства его окружали знаменитые писатели и артисты, а с 16 лет он уже стал сниматься в кино. Актёрских работ в кинематографе у него набралось не так много – около 30. Как режиссер Баталов снял 3 фильма, в одном из них – «Трех толстяках», ему, как исполнителю главной роли, пришлось самому ходить по натянутой на высоте проволоке, словно профессиональному канатоходцу. Но он и с этим справился.

Киновед расскажет, почему славная актерская карьера могла оборваться уже на первом известном фильме – «Летят журавли» (1957 г.) и покажет фрагменты из малоизвестных последних киноработ Алексея Баталова.

Вход на встречу свободный.

Международный день чая (6+)

Вообще в библиотеках сегодня пройдёт немало интересного, например – чаепитие. Липецкая областная универсальная научная библиотека (ул. Кузнечная, 2) приглашает в 10:00 узнать много нового и почувствовать свежий аромат в акции «Секреты древнего напитка».

Ведь сегодня не простой, а Международный день чая. Вам предложат разные чайные ароматы, вплоть до экзотических, а также дадут возможность поучаствовать в викторине «Из самовара».

Спойлер – чаем сегодня всех желающих напоят бесплатно.

Мозговой штурм и кино (0+)

А ещё в ЛОУНБ сегодня в 16:00 ждут вашего совета. Здесь состоится обсуждение фирменного стиля для нового проекта, который осуществляет музей-усадьба П. П. Семёнова-Тян-Шанского. Проект посвящён 250-летию со дня рождения первой отечественной поэтессы Анны Буниной (1774 – 1829).

Родственница Ивана Бунина и Василия Жуковского писала стихи ещё до Пушкина, её первый сборник увидел свет в 1806 году, когда кучерявому мальчику из Царскосельского лицея исполнилось только 7 лет (12+).

Приняв участие в разработке логотипа, можно затем остаться в библиотеке на просмотр фильма «Николай Сысоев. Портрет художника в раме эпохи» (16+).

Документальный фильм известного липецкого режиссёра Сергея Тихомирова посвящен известнейшему живописцу СССР Николаю Сысоеву (1918-2001), родившемуся под Лебедянью. Сысоев при жизни писал картины с участием советских вождей, особенно прославились его работы, посвящённые В.Ленину и Н. Крупской, ставшие своеобразной приметой эпохи.





Работы нашего земляка даже печатали на почтовых марках.

Вход на оба мероприятия свободный.

Вечер романса (12+)

Художественный музей имени В.С. Сорокина, он же – Дом мастера (ул. Ленина, 2) приглашает сегодня в 18:30 на вечер «Романса свежее дыханье».



В программе прозвучат романсы А.Даргомыжского, А.Гурилева, А.Рубинштейна, М.Штейнберга, М.Шишкина, Н.Харито, Б.Прозоровского, Б.Фомина. Вы услышите известные старинные романсы «Калитка», «Отцвели уж давно хризантемы в саду», «Белой акации гроздья душистые» и многие другие в исполнении преподавателя Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова Людмилы Трушталевской (сопрано). Аккомпанировать за роялем ей будут композитор и пианист-виртуоз Леонид Еремин.

Билет стоит всего 100 рублей, если прийти раньше, то по нему ещё можно сходить на выставку картин «Елец Анатолия Климова. Акварель».

Кукольный театр

Липецкий государственный театр кукол (ул. Гагарина. 74) сегодня вновь покажет спектакль «Времена года» по пьесе В. Бабкиной, о котором мы подробнее рассказывали вчера.







Среди затронутых тем есть весьма актуальные – например, о выпавшем снеге. Сеансы в 16:00 и в 17:00.

