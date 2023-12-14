Уваркина теперь – сильнейший боец ЦФО

В подмосковном Одинцово наши рукопашники взяли два десятка медалей.

Мало в каком виде спорта липчане могут похвастаться такими успехами, как в рукопашном бое. Очередное подтверждение этого было получено в подмосковном Одинцово, где в первенстве ЦФО среди юношей и девушек наши бойцы завоевали 21 награду – 3 «золотые», 5 «серебряных» и 13 «бронзовых».

Чемпионами стали наши Гарин Агаджанов из Чаплыгина среди юношей 14-15 лет в весовой категории до 41 кг и липецкий динамовец Артём Карапетян среди бойцов 16-17 лет в самом тяжёлом весе – свыше 80 кг. Оба провели по три победных боя, не оставив шансов соперникам.

Третью медаль высшей пробы принесла представительница «Динамо» Татьяна Уваркина (16-17 лет, до 46 кг). Финал у девушек оказался чисто липецким: Татьяна победила свою одноклубницу Марию Диагенову, которая до этого одержала одну из самых зрелищных побед в турнире, отправив соперницу в нокаут.

Помимо Диагеновой 2-е места заняли: в категории 12-13 лет – Анастасия Волкова (48 кг); 14-15 лет – Кристина Поленникова (53 кг); 16-17 лет – Дмитрий Ерохин (48 кг); 18-21 год – Александра Наседкина (53 кг).

3-и места заняли: 12-13 лет – Серафима Диагенова (48 кг), Тимофей Полковников (48 кг), Алексей Попов (62 кг); 14-15 лет – Дарья Волокитина (48 кг), Альбина Буева (53 кг), Ульяна Диагенова (58 кг); Гагик Агаджанов (52 кг), Кирилл Спешилов (67 кг), 16-17 лет – Ксения Шипилкина (48 кг); 18-21 год – Дмитрий Воробцов (57 кг), Азат Карапетян (67 кг), Максим Дмитриев (73 кг), Максим Казадаев (свыше 97 кг).

Успех липчан особенно ценен, учитывая высокую конференцию в первенстве ЦФО, в котором на ковёр выходили 500 сильнейших рукопашников из 14 регионов России. Спортсмены бились не только за медали, но и за путёвки на первенство России, которое в феврале пройдёт в Новосибирске. Липецкая область гарантировала себе солидное представительство в главном турнире года: все наши призёры прошли отбор.







Исполнительный директор областной федерации рукопашного боя Игорь Воротынцев высоко оценил результаты воспитанников.

- Наши старшие парни – Дмитриев, Казадаев, Воробцов по ходу соревнований побеждали соперников, превосходящих их по спортивным разрядам, - отметил известнейший липецкий тренер, - Перворазрядник Максим Дмитриев взял верх над мастером спорта из Тулы, двое остальных выиграли у кандидатов в мастера. Это не может не радовать. И вслед за этими молодыми талантами уже появляются новые: 14-летняя Альбина Буева дебютировала на соревнованиях такого уровня и с ходу заняла 3-е место.

Подготовили спортсменов тренеры, работающие в Чаплыгине, Грязях и липецких клубах «Динамо» и «Юный спасатель» Сергей Фаустов, Валерий Коростинский, Павел Кузнецов, Алан Качмазов, Павел Набатников, Денис Денисов.