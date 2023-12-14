На двух десятках улиц отключат свет

Энергетики 15 декабря будут проводить работы по установке приборов учета электроэнергии и плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в энергетической компании.

Так, из-за монтажа приборов учета:



с 09:00 до 14:00 отключат электричество в домах №№ 1-58 по улице Гусева, №№ 1, 1а, 10-35 по улице Железнякова, №№ 2-53 по улице Лебедянской, №№ 2-56 по улице Пугачева, №№ 2-68 по улице Селекционной, №№ 3-21б в переулке Верещагина, №№ 1-25 в переулке Верхнем, №№ 2-52а по улице Депутатской, №№ 1а-38 по улице Воровского, № 16а по улице Киевской, №№ 2, 4, 6, 8 в переулке Крымском, № 1а в переулке Фруктовом, №№ 2-56 по улице Чкалова, на улице Даргомыжского;



с 13:00 до 16:00 обесточат улицу Брюллова,



с 14:00 до 16:00 не будет света в домах №№ 57, 61, 61а, 61б, 63, 65 по улице Депутатской, №№ 25а, 27 по улице Киевской и на улице 1-й Крымской.



Кроме того, для проведения плановых ремонтных работ на сетях с 09:00 до 17:00 отключат электричество в частном секторе улиц Бардина, Бабушкина, Семенова Тян-Шанского и в доме № 2 по улице адмирала Макарова.



Планируются на завтра и отключения холодной воды. По данным «РВК-Липецк», с 10:00 до завершения работ, воды не будет по адресам: улица Жуковского, 6а, улица Водопьянова 70, улица 15-й микрорайон, дома №№16, 22, 23, 24, 25, 36, 37, 35, 35а, 35б.



Цистерны с водой подъедут на улицу Жуковского, 6а, и улицу 15-й микрорайон, 35б.



